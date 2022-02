Share on Twitter

María Emilia Pachado tiene 28 años, recientemente graduada en Odontóloga y vecina de Longchamps, se atrevió a escalar el Aconcagua sola, sin grupos ni guías, una aventura única para la que se preparó durante nueve meses.

En declaraciones radiales en octubre del 2021, María Emilia contó que empezó a “investigar si alguien lo había hecho alguna vez en bicicleta. Encontré un montón de personas y entonces tomé la decisión de decir listo, voy“. Decidida, la vecina de Longchamps no dudó: se entrenó y subió a la cumbre de la montaña más alta de los hemisferios sur y occidental: 6961 metros.

María Emilia apodó a su proyecto “Tortuga en Bicicleta”.

“Hablé con un guía de Mendoza y me dijo que no se podía hacer mountain bike. Hace veintipico de años que se prohibió. Pero bueno, tenemos el servicio de mulas y portadores que te podemos ofrecer“, le dijeron. El costo de hacerlo con ayuda era de 2 mil dólares, un dinero que María Emilia no tenía.

Su bicicleta, a la que apodó “Hulk“, formó parte de su proyecto, aunque en uno de sus últimos posteos, en donde se la ve en la cumbre, escribió que “más adelante les contaré porque no estoy con mi bici, pero esa es otra historia un poco más larga“, dijo con suspenso.

Emilia partió desde Mendoza hacia la montaña. Así lo relató su madre en un posteo de Facebook que fue republicado por la periodista local Karina Cambiella, quien contó que “con el correr de las horas comenzó a desarrollarse una intensa tormenta que complicó la situación de la mujer, quien se encontraba en plena travesía“.

Con la ayuda de guardaparques, la mujer fue asistida tras ser encontrada con síntomas de hipotermia y su indumentaria mojada. “La montañista fue derivada a una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, que posteriormente la trasladó a un alojamiento en Penitentes“, escribió la periodista local.

El helicóptero de rescate

Finalmente, María Emilia estará este martes 15 de febrero en Retiro alrededor de las 10:40 y desde allí volverá a su localidad, Longchamps, en donde la esperan con mucho orgullo por su hazaña de haber llegado a la cumbre del Aconcangua.

“Quiero agradecer al personal guardaparques, helicóptero, campamentos y al personal médico de Uspallata porque gracias a ellos estoy viva y ahora sí volviendo a mi casa“, destacó la joven en su último posteo de Facebook, red social que utilizó para ir mostrando con fotos y textos su gran travesía.