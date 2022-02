Jorgelina, una jubilada vecina de Solano, relató el violento robo que sufrió el viernes pasado cerca de las siete de la tarde mientras cargaba sus pertenencias en el auto de su hijo para irse de su casa.

“Estaba cargando mi ropa, mi aparato de presión. Les pedí que por favor no me lleven los remedios porque sufro asma“, relató la vecina de Solano en diálogo con C5N, que fue sorprendida a los pocos segundos por un auto de color gris que estacionó y del cual bajaron los cuatro delincuentes.

“El joven me apuntó con el revolver en la cabeza“, declaró la mujer que aseguró no se encuentra bien de salud. Por una cámara de seguridad cercana, el hecho quedó filmado y allí puede observarse como en poco segundos los delincuentes le pegan una patada en la cabeza al hijo de Jorgelina y apartan a la jubilada para llevarse el vehículo. “Me llevaron mis documentos, tengo que hacer la denuncia“, culminó la adulta mayor.

Un vecino de Jorgelina, Daniel, también relató que, si bien al momento del robo no estaba presente, “el domingo pasado se robaron otro auto con la misma modalidad. Los muchachos le pusieron un fierro a la gente”, explicó el vecino. Un hecho de inseguridad que parece repetirse con frecuencia en el barrio en los últimos días.