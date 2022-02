Vuelve la presencialidad plena a las Universidades y las del Conurbano (Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y La Matanza) comunican a sus estudiantes cuál será la decisión sanitaria tomada por las autoridades estudiantiles, aunque continúan dudas a pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022.

Universidad de Almirante Brown

Desde la UNaB le confirmaron a Brown On Line que no están pidiendo el pase sanitario para el ingreso, aunque recomiendan que cada estudiante lo consulte en el aula al comienzo de la cursada. A la fecha, la Institución todavía no tienen ninguna resolución o indicación para solicitar el esquema de vacunación completo para el ingreso.

Universidad de Lomas de Zamora

Por el momento, las autoridades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) no está pidiendo a sus estudiantes el pase sanitario para el ingreso al campus, ya sea para el curso de verano ni para la cursada regular. Así lo confirmaron desde la Facultad de Derecho y la Facultad de Sociales, aunque la recomendación es que cada alumno o alumna lo consulte con su sede pertinente.

Universidad de Avellaneda

Por lo que respecta a la UNDAV, la Universidad de Avellaneda, tampoco pedirá el pase sanitario a sus ingresantes y estudiantes en el ingreso del ciclo lectivo.

Universidad Nacional de Lanús

La UNLa pedirá un PCR negativo con 72 horas de antelación a aquellos estudiantes que no se hayan vacunado, según lo indica una resolución institucional sobre el tema. Así mismo, quienes no se hayan vacunado por alguna inoculación o patología de base, deberán presentar el certificado médico que indique que no pudieron vacunarse por motivos de fuerza mayor.

La resolución incluye a docentes, no docentes, estudiantes y cualquier otra persona que ingrese al establecimiento.

Universidad de La Matanza

En el caso de UNLAM, se requerirá como obligatorio la constancia de esquema de vacunación completo y se evaluarán las excepciones. Así lo informaron desde su página web oficial, en donde además detallan el calendario académico y la oferta educativa vigente.