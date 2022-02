Un vecino del Barrio Santa Rita de Longchamps dio testimonio acerca del robo que sufrió el pasado fin de semana. “Me levanté y no tenía gas. Salí de mi casa, pensé que era porque habían cortado el gas desde Metro Gas. Pero nos robaron los caños de cobre a varios vecinos de la cuadra“, relata Emilio en diálogo con Brown On Line.

En Ricardo Davel a la altura 1900, esquina Juan de Garay, “también robaron algunos medidores en otras cuadras” comenta el vecino que lleva varios meses viviendo en ese barrio. “Cuando hice el reclamo a la empresa me mandaron a comprar el flexible y en la ferretería me dijeron que ya habían ido muchos otros vecinos a comprarlos, que ya no tenían más“, detalla.

“Fue en la madrugada del domingo pasado. Tengo entendido que les sucedió como a veinte vecinos“, explica Emilio y agrega que “desde la empresa nos recomendaron que hiciéramos la denuncia”.