Lourdes Lezcano tiene 25 años y la rompe: la delantera fue capitana del equipo femenino de fútbol de River con quien ganó el campeonato de 2016 y consiguió el tercer puesto en la Copa Libertadores de 2017.

“Estaba por renovar mi contrato con River pero llamaron a mi representante desde España y dije que sí“, cuenta a Brown On Line la vecina de Longchamps que se graduó en el Colegio Pilar y que pasará a ser jugadora del Real Sporting de Gijón de España en cuestión de días, un equipo de la Segunda División española.

“Siempre soñé con poder jugar en un club de Europa. Me entreno desde los 12 años profesionalmente en AFA“, comenta la delantera que convirtió 15 goles el último año y dio sus primeros pasos futbolísticos en el club del barrio Los Frutales, en donde practicaba solamente con varones. Ahí forjó su estirpe goleadora.

Sus inicios en cancha de once fueron en Banfield, donde jugó por dos años. “De Banfield pasé a San Martín de Burzaco, donde me llamaron para jugar en la Selección, y después me quedé en River hasta hoy“, cuenta la joven en diálogo con Brown On Line.

Consultada sobre qué piensa respecto al avance del fútbol femenino en estos últimos tiempos, Lourdes sostiene que “en la Argentina estamos creciendo bastante, estamos en pleno desarrollo. En el caso de España es todo muy profesional, y es un paso que voy a dar“.

La ya ex jugadora de River Plate destaca el desempeño que tuvo el equipo en la Libertadores, en donde llegó a la final contra su tradicional clásico, Boca Juniors, quien finalmente se llegó el título.

“Creo que hicimos un gran torneo, tuvimos una competencia en Brasil que nos sirvió mucho para seguir creciendo“, remarca la capitana del millonario que pasará a integrar el plantel español este año.



“Una siempre sueña. Pero fue una gran sorpresa para mí, fue un orgullo y un sueño que me llamen y me tengan en cuenta. Voy a extrañar mucho a River“, se lamenta la joven promesa del fútbol que desembarcará en Europa.

Lezcano destaca que “es fundamental que las pibas sigan soñando, que tengan el apoyo de sus familias o de la gente cercana. Hay que perseguir los sueños y ojalá el día de mañana me tengan como ejemplo que se pueden lograr grandes cosas“.