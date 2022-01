Una enfermera fue atropellada y arrastrada 50 metros por un motociclista en Wilde, Avellaneda, tras lo cual su esposo intentó reanimarla mientras esperaban la llegada de la ambulancia, pero la mujer murió cuando era trasladaba al hospital, denunciaron las hijas de la víctima.

La mujer, de 58 años, cruzaba la calle Crisólogo Larralde, en el cruce con Boulevard de Los Italianos, cuando un motociclista de 41 años la atropelló el jueves al mediodía y la arrastró sobre su manubrio unos 50 metros, según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona difundidas hoy.

“No pudo no haberla visto”, exclamaron las hijas de la mujer que trabajaba como enfermera del Hospital Eduardo Wilde. Una de ellas, en diálogo con el canal TN, sostuvo: “¿Cómo no la vio?, habría que preguntarle a él, el día estaba como ahora, no pudo no haberla visto, además hay muchos testigos”.

“La ambulancia tardó más de media hora en llegar, por eso mi papá intentó reanimarla y pidió que la llevaran al Hospital de Wilde, que quedaba más cerca, y cuando llegó se dio cuenta que la llevaron al (Presidente) Perón y ahí le dijeron que había fallecido”, agregó.

“Nos cambió la vida, nos sacó todo, no se cómo vamos a seguir sin ella”, dijo una de las hijas de la mujer fallecida. Ambas recordaron que su madre “era una mina laburante, sostén de una familia, dejó nietos, hijos, todo, por un hijo de puta que no prestó atención”.