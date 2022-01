Una joven madre de 20 años denunció ante la justicia que una pareja que se movilizaba en motocicleta intentó robarle su beba de dos meses mientras regresaba a su casa de Burzaco tras un control médico.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 del lunes 3 de enero. Así lo relata Ailén, la madre, a Brown On Line. “Fuimos al control médico a la salita que está sobre Alsina y cuando volvíamos, por la calle Chiripá, con mi nena en brazos, paró una moto negra detrás mío, bajó una chica, me atacó y me decía “dámela, dame la nena, dame la nena”. Me rasguñó por todos lados, yo me me aferré a mi hija, forcejeamos, me caí al piso y ella me pateó el estómago”.

“Cuando me dijo ´dame´ le tiré el bolso porque creí que me querían robar, pero cambió la cosa cuando me dijo ´dame la nena´”, cuenta la joven que tras el intento de robo de su hija sufrió ataques de pánico y ansiedad. “Estoy tratando de olvidar lo que pasó para poder seguir adelante. La pasé muy, muy feo”.

“Él nunca bajó de la moto. Era robusto y estaba en una moto negra. Ella tenía el pelo coloradito”, lo describió la joven madre. La policía relevó la zona para tratar de dar con las cámaras de seguridad del barrio y trata de dar con la pareja de la moto.

“Nunca pasó esto acá, más allá de algún robo. Yo siempre viví acá y nunca pasó nada igual a esto. Se veía como si no fuera planificado y creo que no eran de acá, que fue al voleo. No creo que sea planificado, pero no lo se”, se sinceró la joven.

“Cuando fui a hacer la denuncia la policía me decía que es raro que quieran robar una bebé en una moto porque es visible y quedan expuestos”, contó la joven. Eso daría indicios de que no se trataría de una organización que realiza este tipo de ilícitos, pero se esperan los resultados de la investigación.