Carla Amenedo tiene 23 años y es campeona nacional de danzas. Oriunda de Longchamps, clasificó en 2019 en primer puesto para competir en el mundial de Roma. “Se suspendió por la pandemia y ahora la aerolínea me obliga a comprar un nuevo pasaje. Es muy duro para un deportista cuando te pasan estas cosas“, contó la joven.

“Mi ticket quedó abierto, viajaba para fines de junio. El mundial se pasó a España, y cuando intenté reprogramarlo me dijeron que no tienen fecha ni veinte días antes“, detalló Carla en diálogo con Brown On Line, quien se entrena desde los cinco años para competir.

“Es una locura que me pidan doscientos mil pesos, que es lo que vale un vuelo nuevo, cuando el ticket había quedado abierto. Bailo desde que tengo cinco años y siempre me presento a competencias. Les expliqué que voy a representar a la Argentina, a Almirante Brown, pero no hubo caso“, se lamenta la joven promesa deportiva browniana.

“El problema es con Despegar, que no me quiere reconocer mi ticket“. Carla presentó varias cartas de aval que la apoyan en su reclamo. Aún espera encontrarle una solución al conflicto.