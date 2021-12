La madre de Anahí Benítez, la joven que fue drogada, violada y asesinada en 2017 en la reserva Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, se mostró contenta con el fallo que ayer anuló la condena a prisión perpetua al imputado Marcos Bazán y ordenó la realización de un nuevo debate, al opinar que de esa manera “se van a despejar todas las dudas”.

“No quiero inocentes presos pero tampoco condenados con dudas en la cárcel”, dijo a Télam esta mañana Silvia Pérez Vilor. “Leí el fallo. Mi opinión es que ya se había montado una mega organización pro Bazán, a nivel nacional e internacional. Para mí, están totalmente equivocados, pero tienen una gran influencia en la opinión pública”, comentó.

Y agregó: “La gente dice ‘si alguien los apoya por algo será’, por eso para que no haya más dudas y se sepa si Bazán es o no un perejil, me parece bien que se haga un nuevo juicio”.

“Reamente estoy contenta de que se haga porque estaba cansada de que se diga por todos lados que es un perejil. Y si esto va a llevar a saber quién es culpable y quién inocente, bienvenido sea. Si no, las dudas iban a persistir”, señaló Pérez Vilor.

La madre de la víctima explicó que además “será una buena oportunidad para presentar algunas pruebas que se nos habían pasado en el primer juicio”.

Pérez Vilor indicó que si bien ya estaba programado que el 3 de marzo se realizara un segundo juicio para juzgar al coimputado Marcelo Sergio Villalba (44) -quien evitó el primer debate con un peritaje que determinó que no estaba en condiciones mentales de afrontarlo-, ahora hay que esperar si esa fecha se posterga para juzgarlo junto a Bazán, como sugirió ayer el Tribunal de Casación bonaerense en su fallo.

Villalba está incriminado en el femicidio de Anahí, porque su perfil genético coincidió con el hallado en el cuerpo de la víctima, y por ello fue acusado, además de por el homicidio, como autor del abuso sexual padecido por la víctima.

En coincidencia con sus declaraciones a Télam, Pérez Vilor publicó el siguiente mensaje en su perfil de Facebook: “Si ha de hacerse un nuevo debate bienvenido sea para terminar de aclarar las dudas. Aún falta la intervención de Fiscalía de Casación que seguramente observará que hay ciertas ‘cosas’ que no estarían coincidiendo con lo dicho y producido en el juicio”.

“Pero las dudas nacieron para ser esclarecidas. Estoy en paz. Y como siempre digo La Verdad Siempre Sale a la Luz”, concluye el mensaje.

En tanto, Rosario Fernández, una de las abogadas de Bazán, aseguró que esperan la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora a su planteo para que a partir del fallo de Casación, cese la prisión preventiva y su cliente sea liberado.“Estamos esperando la decisión del tribunal. El fallo no ordenó su libertad pero sí que se revea su situación”, dijo Fernández a Télam.

Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que el TOC 7, tras recibir el fallo de Casación, le correrán vista al fiscal, luego al particular damnificado y recién después resolverá, lo que hace presumir que la decisión recién la tomarán en febrero, tras la finalización de la feria judicial que comienza el viernes.

En tanto, voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) explicaron a Télam que Bazán permanecía esta tarde alojado en la Unidad Penitenciaria número 9 de La Plata, donde aún no se había recibido ninguna notificación respecto a una excarcelación.

La condena a Bazán fue anulada ayer tras un fallo de la Sala I del máximo tribunal penal bonaerense, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.