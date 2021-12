La docente de Claypole María Fernández Alderete ganó un millón de pesos el programa “Los 8 escalones” que conduce Guido Kaczka y se emite por canal 13.

Fernanda es docente de literatura en cuatro escuelas de Almirante Brown y se anotó por insistencia de su hija. Siempre seguía desde su casa el programa pero no se animaba a participar pero su hija le insistió a que se anotará.

“Jugaba en casa, y ella me dijo vos sabes un montón tenés que ir pero me daba miedo equivocarme y que me vieran mis alumnos. pero me acordé del consejo que les doy, hagan las cosas hasta con miedo, anímense a participar”.

La ultima pregunta vino de otro vecino de Almirante Brown, el humorista grafico Tute que le preguntó sobre la historieta Mafalda. Fernanda y su contrincante contestaron de manera incorrecta pero como la docente tenia más aciertos a la competencia se llevó el premio mayor.

Muy emocionada, Fernanda le dedicó el premio a su “familia del corazón” que la cuida desde pequeña.