Diez jóvenes fueron condenados ayer a penas de entre 15 y 16 años de prisión por haber violado a una adolescente de 17 años, a quien atacaron sexualmente en grupo en marzo de 2019 durante la “previa” de una fiesta, en una casa del partido de Florencio Varela, informaron fuentes judiciales.

El fallo fue dado a conocer esta tarde por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Quilmes que halló a los acusados responsables del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por producirse en contexto de violencia de género” en perjuicio de una mujer que, al momento del hecho, tenía 17 años.Según las fuentes, uno de los diez condenados también era menor de edad cuando participó de la violación.

En los alegatos de la semana pasada, el fiscal de juicio, Dino Maistruk solicitó 16 años de prisión para todos los imputados, mientras que las defensas requirieron la absolución por falta de pruebas y también la nulidad del debate.

A su vez, la abogada de la víctima, María Elena Colombo adhirió al pedido de la fiscalía, dijeron los informantes.

El hecho ocurrió entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de marzo de 2019, en una casa del barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, donde se iba a llevar a cabo una fiesta.

Fue la propia víctima quien contó lo ocurrido a través de la red social Facebook, mientras que se inició una causa penal que instruyó primero la fiscal Claudia Brezovec, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Florencio Varela y luego su colega Alejandro Ruggeri, de la UFI de Delitos Sexuales.

A partir de la declaración de la adolescente en sede judicial, en la que identificó con nombre y apellido a varios de sus agresores, la Policía detuvo días después a diez sospechosos, todos residentes del barrio donde se produjo la violación.

Según las fuentes, la víctima contó también en el juicio que la noche del ataque ella había salido con una amiga a una fiesta, pero antes de llegar al lugar se encontró con un grupo de jóvenes -uno de ellos conocido suyo- que las invitaron “a tomar algo” en una casa cercana.

Una vez en la vivienda, tanto la adolescente como su amiga comenzaron a beber y “en un momento la llevan a una habitación” donde, de acuerdo al relato de la víctima, la arrojaron sobre la cama, y “se turnaron” para violarla unos 10 sujetos.

Luego de unas horas, la chica logró escapar por sus propios medios y se encontró en la esquina con un ex novio, quien le aconsejó hacer la denuncia y en ese momento se cruzaron con un patrullero de la guardia comunal que los llevó a la comisaría.

Ese mismo día le tomaron la denuncia y fue revisada por personal médico que constató que presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual.

El año pasado, el juez de Garantías Diego Agüero finalmente elevó la causa a juicio a pedido del fiscal Ruggeri, en tanto que cinco de los acusados llegaron al debate en libertad, aunque a partir del fallo volvieron a quedar detenidos.

Por su parte, la víctima estuvo acompañada durante el proceso por la Mesa Local de Violencia de Género de Florencio Varela, que celebró el fallo con una publicación en Facebook que destacó “¡Todos presos!”.

La víctima es madre de una nena de cuatro años que dará en adopción. “Aunque sea triste, sé que va a ser lo mejor. No quiero que crezca donde crecí. Me angustia mucho. Ya tiene 4 años”, dijo y contó que fue abusada por su padrastro cuando tenía 15 años. “Carlinchi”, el violador, fue condenado en noviembre de 2019 por someterla y embarazarla. El Tribunal Oral Criminal Nº1 de Florencio Varela le dio 17 años de cárcel.

La joven, hoy de 20 años, tiene dos hermanos, uno de ellos adicto al paco, ladrón de una banda de pirañas del Bajo Flores. Su padre biológico murió y su madre biológica la abandonó hace años. Ella trata de rehacer su vida lejos de Varela.

“Me siento aliviada. Los que están libres van a ir presos. Me siento aliviada, sorprendida, porque la Justicia no hace Justicia. Dios me ayudó, estuvo conmigo. Y yo tuve Justicia dos veces, entre miles de mujeres que no pueden, lo logré”, le dijo la joven a Infobae.