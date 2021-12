Con una previa polémica debido a que la lista opositora reclamó una fecha precisa de elecciones, claridad en la formación de la junta electoral -conformada exclusivamente por quienes hoy manejan el club- y con dos listas, Brown de Adrogué celebrará el domingo desde las 12 las elecciones, con una lista opositora y la oficialista, que va por una nueva reelección.

“El modelo de club feudal, con 30 años con la misma familia manejándolo, ya pasó”, coincide Sebastián Álvarez, candidato a presidente de “Socios x Brown”, una agrupación de hinchas del Tricolor que lleva siete años militando la vida política del club y que el 12 de diciembre se presentará a las elecciones con la idea de destronar a la familia Vairo, que lleva 30 años manejando los destinos del club.

“Nosotros queremos gestionar para el socio y para la comunidad. Nuestro equipo de trabajo está comprometido con el club y no tiene intereses personales”, los presenta Sebastián, 36 años, nadador aficionado e hincha de Brown de Adrogué, quien critica la mirada actual de la comisión respecto del socio. “La intención del club es que no haya más socios. Ellos sienten que el club es de la comisión directiva, no de los socios”, sentencia.

Álvarez cuenta que el Tricolor llegó a tener 5000 socios en la época en que tenía handball, basquetbol, tenis. “Todo fue apuntando a privatizar el club: hay tenis, hay natación, hay gimnasio, pero son concesiones y esto no es ir en contra de la concesión sino que se trata de un negocio que no tiene una pertenencia directa con el club y en rigor de verdad funciona como un ente ajeno al club, pero dentro del club”, describe.

“Cualquier hincha del club hace sus actividades sociales fuera del club. Si querés comerte un asado no tenés un quincho, por ejemplo, no hay un espacio físico para hacerlo. El hincha de Brown está acostumbrado solo al fútbol. Brown no cumple el rol social que debería cumplir. Porque el 90 por ciento de la comunidad de Brown va a la cancha cada 15 días y eso ocurre porque el club no ofrece nada. Nosotros decimos que vengas al club, te hagas socios y vengas a cambiar la historia del club”, invita Álvarez.

“Para esta comisión el socio es un problema. Pero hace siete años nosotros militamos, hacemos actividades todo el tiempo, gestionando regalos para el día del niño o festejos para el aniversario del club. Venimos a despertar a la gente”, dice quien encabezará la lista de “Socios x Brown”.

“Tenemos un estadio que no sirve para jugar en Primera División: no tiene luces, no tiene una capacidad acorde, necesita una mayor cantidad de accesos, carece de cabinas de prensa”. “Socios x Brown” tiene un proyecto de nuevo estadio Lorenzo Arandilla, un “master plan” que implica una construcción ordenada por fases, que van presentándolo en encuentros con socios, “algo que jamás presentó la comisión”, critica Álvarez.

“Nuestra lista tiene muchos proyectos para los socios, en lo inmediato para hacer más cómoda la forma de pago y con promociones y descuentos por pago con tarjeta. Y tenemos un proyecto de inferiores, porque hoy los chicos practican en un descampado al lado del estadio, un espacio que no es del club”, dice Sebastián.

Esa es una cuestión crucial que Brown On Line pudo comprobar por la declaración de otros socios, padres de niños que juegan en las infantiles del club. “No tienen baño, vestuario ni una canilla con agua, dejan los bolsos al lado de un zanjón, tiene dos técnicos para cuatro categorías y un solo preparador físico para todos, nadie controla la nutrición, el club no paga los micros, le compramos la ropa nosotros y tenemos que pagar la cuota social sino los pibes no juegan”, le dice el padre de un jugador de las infantiles a Brown On Line, enojadísimo con la situación.