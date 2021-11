El histórico entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vicó firmó su nuevo contrato que lo ligará con el Tricolor por un año más, confirmó el club en su cuenta oficial de la red social Twitter. “Queremos comentarles la gran noticia de que nuestro entrenador ya acordó la renovación por una temporada más, hasta el 31 de diciembre de 2022, y comenzó a planificar el equipo para el próximo año”, anunció la institución.

Dentro de los planes de Vico para 2022 no estará Martín “Laucha” Ríos, el arquero de 44 años, que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico y por lo tanto no se le renovará su contrato. El Laucha jugó 216 partidos con el buzo de arquero y es considerado una figura clave en el histórico año 2015 para Brown de Adrogué.

También se rescindieron los vínculos con Ignacio Sanabria y Leonardo Acosta y no se renovarán los contratos de los jugadores Jacobo Mansilla (jugó 100 partidos), Pablo Cortizo y Patricio Vidal.

En el comunicado oficial del club se ve a Vico firmando el nuevo contrato, recibiendo un abrazo del presidente, Adrián Vairo, para lo que representa un verdadero récord en el fútbol argentino para un entrenador con 13 años de permanencia en el mismo club.

“De esta manera, cumplirá los 13 años consecutivos al frente del Trico. El “Fergusson” del fútbol argentino sigue en Adrogué”, lo homenajeó Brown en el comunicado.