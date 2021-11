Un hombre de 83 años, que padece de alzhéimer, ingresó días atrás a la Clínica Modelo de Lanús por un dolor en el pecho. Tras quedar internado, y sin la posibilidad del acompañamiento de su hija, habría sido maltratado por una enfermera. Su familia realizó una denuncia en la comisaria N°4 de Remedios de Escalada.

Según la denuncuia, el hombre fue trasladado a la guardia del centro médico debido a un dolor en el pecho. Luego de varios estudios y de haber estado en una sala de triaje más de 10 horas, los médicos decidieron que debía quedar internado para una atención más adecuada. A su hija no le permitieron quedarse y le pidieron que regrese al otro día en el horario de visita.

“Me sacaron de la Clínica Modelo y no me permitieron, a pesar de mi insistencia, quedarme a cuidarlo por su estado mental. Cuando regresé al otro día y entré a la habitación no podía creer lo que estaba viendo. Encontré a mi padre atado como un animal salvaje, de una forma tan fuerte y cruel que le provocaron hematomas y heridas”, dijo Miriam Misurelli, la hija del abuelo maltratado en diálogo con El Diario Sur.

“Empecé a pedir explicaciones al respecto y nadie me sabia decir que había pasado, hasta que fui con la supervisora de enfermería y me dio el nombre de la persona que estuvo a cargo de él la noche anterior. Esta enfermera se ensañó con mi papa, le anudó tiras de gasa en las muñecas a tal punto que le sacó la primera capa de piel y en los pies lo había atado con la sábana. Mi padre tiene alzhéimer pero es una persona dócil, incapaz de hacerle daño a nadie. Además toma su medicación y en ese lugar le dieron diazepam, por lo que quedó inconsciente”, continúo relatando la mujer.

El hombre tuvo que ser atendido por un médico legista y la justicia se encuentra investigando el hecho. “Quiero rescatar la atención del doctor de turno, un amor de persona más allá de ser un excelente profesional. Pero pido justicia por mi papa y por cada abuelo que cae en manos de esa mujer. A mi padre lo saqué de ahí vivo y nunca más va a volver. Ahora tiene secuelas muy graves de ese maltrato”, comentó.