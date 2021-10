“Tarda en llegar y al final, hay recompensa”, dejó escrito Gustavo Cerati en “Zona de promesas”. Eso mismo parece haberse dicho para sí Marcelo Kosaruk, un joven de Temperley que a sus 22 años se convirtió en el primer Ingeniero de Transporte recibido en nuestro país. Y lo hizo en una universidad pública, la Arturo Jauretche, de Florencio Varela.

El viernes pasado Marcelo defendió oralmente su trabajo final de la Práctica Profesional Supervisada y se graduó, frente al Director del Instituto de Ingeniería Agronomía, Miguel Binstock, el coordinador de la carrera, Damian Andrieu, junto a docentes, no docentes, compañeros y familiares de Marcelo.

Kosaruk dijo que “todos los días trato de ser feliz, pero hoy lo soy un poquito más. Porque desde hoy le puedo agregar esa palabrita que siempre quise poner delante de mi nombre, como si fuese un nombre más, pero que debía ganármelo. Y ahora que llegó, siento que valió la pena. Valió cada minuto de dedicación a esto que me encanta y que será solo el comienzo de un largo camino. Asi que objetivo logrado. Desde hoy puedo decir que soy Ingeniero en Transporte. Desde hoy puedo decir que soy el Ing. Marcelo Javier Kosaruk.

Marcelo Kosaruk, el joven de Temperley, con mamá y papá, minutos después de recibirse en la UNAJ:.

“Hoy ha sido un día muy especial e importante para mí. Un día que imaginaba hace mucho y esperaba que llegara antes, pero la vida tiene sus vueltas y sus tiempos, y todo esfuerzo tiene su recompensa. Gracias a mi empeño, gracias al apoyo invaluable de mi familia, gracias al amor de mis padres, gracias a mi novia que me banca en todas, gracias a mi casa de estudios que me brindó compañeros, amigos y docentes increíbles que son sin duda también parte de este logro, y gracias a tantas muestras de cariño que he recibido de todos”, agradeció el egresado.

Además, luego de la exposición, el flamante ingeniero mantuvo un encuentro con el rector Ernesto Villanueva y el Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus que se encontraba visitando la universidad, felicitó al reciente graduado por su logro y destacó la importancia de las políticas públicas en educación que impulsan el fomento de las carreras de ingeniería, estratégicas necesarias para el desarrollo tecnológico e industrial del país.