El intendente, Mariano Cascallares, entregó 1374 escrituras a vecinos y vecinas de las localidades de Malvinas Argentinas, Glew, San Francisco de Asís, Ministro Rivadavia, Longchamps, Rafael Calzada y Solano, sumando más de 11 mil los documentos otorgados en el distrito durante la actual gestión. En ese marco se firmaron también 84 títulos correspondientes al barrio La Esther de Claypole.

El acto tuvo como escenario el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la presencia de la diputada nacional, María Rosa Martínez, la diputada provincial, Cristina Vilotta, las escribanas de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Lucía Malpeli y Manuela Funes, respectivamente; además el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Gobierno Juan Fabiani, el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga y la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, entre otros funcionarios.

En la oportunidad, Cascallares, que agradeció a todo el equipo municipal y a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el trabajo articulado, sostuvo: “Hay trámites que se habían iniciado hace más de 20 años y otros hace muy poco. Lo que está claro es que el gobernador Axel Kicillof y el ministro Julio Alak vinieron a Brown en un acto similar a este y lanzaron un gran programa de escrituración que permitió avanzar con las más de 10.000 escrituras concretadas”, añadió el intendente.

Y culminó. “Cuando uno ve la emoción es porque detrás de cada familia hay una historia, pero sin dudas hoy todos tienen en común que no es un día más. No hay magia, hay decisiones políticas que se transforman en acciones concretas. Siempre decimos que no hay acción de gobierno más importante que la entrega de una escritura para la tranquilidad de cada uno de ustedes y su familia”.

Por su parte Riccieri hizo hincapié en el trabajo “muy fuerte” que se lleva adelante en el marco del Plan mi Escritura mi Casa, y se sumó a los agradecimientos para cada uno de los que intervienen en los actos de escrituración.Cabe señalar que de las 1374 escrituras que se entregaron, 944 corresponden a la operatoria Instituto de la Vivienda, 284 a la Ley 10.830, 90 a la Ley 24.320, 45 a Provincia Inmuebles Fiscales, 9 sin operatoria y 2 de la Ley 11622. Las mismas corresponden a los barrios: Las Brisas y La Antena de la localidad de Malvinas Argentina; Barrio Federal y UPCN de Glew; Don Orione, Suterh I y II, de la localidad de San Francisco de Asís; Barrio Altos del Castillo y Tsuji de Ministro Rivadavia; Barrio Bicentenario, Viplastic, Casitas Blancas de Longchamps; Barrio 2 de Abril, San Javier y San Jerónimo de Rafael Calzada; y Barrio Charcas y Salaberry de San Francisco Solano.