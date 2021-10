El Hospital General de Agudos Dr. Arturo Oñativia lanzó una campaña de donación de sangre para su centro de hemoterapia y llama a la solidaridad de la población.

“Doná sangre”, pidieron desde el centro de salud de Rafael Calzada y llaman a que la población apta para donar se presente de lunes a viernes de 8 a 10 en Hemoterapia del centro de salud ubicado en la calle Ramón Carrillo 1339.

Requisitos básicos para la donación:

*No tener síntomas de COVID en los últimos 30 días.

* Haber pasado 72 hs. desde la aplicación de la vacuna contra el COVID-19

* Tener entre 18 y 65 años de edad.

* Pesar más de 50 kilos.

* Tener buen estado de salud.

* No tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.

* Haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación.

* Es conveniente desayunar antes de donar.



Impedimentos para la donación



*Temporarios: Embarazo, parto, operación reciente, haber tenido síntomas de COVID en los últimos 30 días.

* Tatuajes y perforaciones realizados en el último año.

* Relaciones sexuales ocasionales o de riesgo en el último año.

* Definitivos: Tener enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc.

* Haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, etc.

* Ser usuario de drogas.

* Ser portador del virus VIH.



Recomendaciones

Se puede desayunar antes de donar. El plazo mínimo conveniente entre dos donaciones de sangre es de 2 meses.

Importante

Toda la sangre recibida en Hemoterapia es analizada para detectar enfermedades transmisibles. Sin embargo, existe un período llamado “ventana serológica”, que es el tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que la infección puede ser detectada en el laboratorio. Si una persona dona sangre estando en el período de ventana, la enfermedad no puede detectarse en el laboratorio. Por eso es indispensable que el donante sea sincero al completar el cuestionario de requisitos que hay que leer antes de donar para poder autoexcluirse si está en un posible período de ventana.