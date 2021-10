Un cambio de fiscal, el compromiso de la familia de la víctima y la colaboración de la familia de la principal acusada, el trabajo conjunto con la policía, el juez Roberto González y la Secretaría de Seguridad Municipal dieron por resultado una nueva detención y posterior traslado de las dos motochorras que hace dos semanas asaltaron y casi asesinan a una joven de 17 años para robarle el celular en Ministro Rivadavia.

Se trata de dos primas, ambas de 15 años, que robaban juntas bajo la modalidad motochorras y que ya habían sido detenidas por agentes de la comisaría de Burzaco el domingo y liberadas 48 horas después porque la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodríguez no le pidió al juez el traslado de las jóvenes a un lugar adecuado y ya estaban en la calle otra vez.

El nuevo fiscal de la causa, Mariano Bonilla, le pidió al juez Roberto González que las menores sean detenidas y llevadas a un instituto adonde permanecerán. Se las acusa de al menos dos delitos de robo con intentos de homicidio y de amenazas posteriores a los hechos.

Sergio, el padre de la joven asaltada y atacada, se reunió con el juez junto con la madre de su hija, gracias a una gestión de Brown On Line logró comunicarse con los padres de la Maitena, la acusada, que mostraron buena voluntad y predisposición. “Tenemos el apoyo de la familia. Ellos querían lo mismo que nosotros, que su hija se recupere y que no esté en la calle. Ella cometió delitos graves y tiene que pagar por ellos”, le dijo Sergio a Brown On Line.

“Me gustaría agradecer el trabajo extraordinario y coordinado del jefe de calle Ezequiel Bazán; del comisario de Burzaco César Caciolli; del jefe del Comando de Patrullas, Edgardo Perdiguero; y de la gente del Municipio: a la secretaria de Seguridad, Paula Eichel; al subsecretario general de la Casa de Justicia, Leonardo Olivera; al director de Participación Ciudadana, Hernán Irimia, y al coordinador Leandro Gavioli“, reconocieron la madre y el padre de la víctima.

“También quiero agradecer la difusión que nos dieron desde el programa “Cortá por Lozano”, a Vero, a Mauro Szeta y a todos los vecinos de Almirante Brown que nos apoyaron, a ustedes que nos apoyaron también desde Brown On Line”, quiso agradecer el padre de la joven.

Sergio dejó un mensaje para quienes hayan sido víctimas de robos violentos como el que sufrió su hija de 17 años. “Que la gente se anime, que confíe en la comisaría, en la justicia, porque estas cosas se logran en conjunto”, dijo.