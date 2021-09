El padre biológico y la madre de crianza de la joven de 15 años que hace dos semanas, junto con otra cómplice, robó en motocicleta y atacó ferozmente a una joven de 17 años que terminó hospitalizada hablaron con Brown On Line, contaron que su hija se fue de su casa y actualmente vice con una hermanastra, a quien sindican como la culpable de la conducta de la joven en el último año y medio y dijeron que quieren “rescatar” a su hija de las adicciones” y “recuperarla” para lo cual piden la ayuda de la justicia.

“Somos gente honrada, todos de trabajo, no tenemos nada que ocultar. Y nosotros sentimos la necesidad de responsabilizarnos por el daño que hizo Maitena, por los gastos médicos de la chiquita a la que lastimó, por mirarlo a la cara a sus padres y a ella por esto que pasó y por lo cual sentimos un dolor inmenso. No hay derecho que pasen por esto siendo cómo cuidaban a su hija”, dijeron los madres de Maitena en una extensa charla con este medio.

“Nuestra hija fue detenida pero como tiene 15 años es no punible. Entonces nos presentamos ante la justicia nosotros. Hace un año y medio que no vive en nuestra casa. Vive con una hermana de ella, mayor de edad, que es quien la llevó por este mal camino. El objetivo de nosotros es que ella se cure de su enfermedad, poder recuperarla para que vuelva a su casa con sus hermanos. Pero ella hoy no entra en razones”, dijeron.

El la comisaría segunda de San Vicente el padre biológico de la joven agresora denunció que Ayelén usa a Maitena “como moneda de cambio con otros hombres para solventar los gastos de alquiler” de su casa.

Una vez que tomó estado público el robo de Maitena y Julieta (prima de Maitena), la hermanastra de la joven la envió en un remís a la casa de sus padres. “Las pocas horas que estuvo acá lloraba todo el día y decía que tenía mucho miedo de ir presa. Eso fue un viernes. La llevamos a la casa de un pareja amiga. Pero al otro día mostraba su abstinencia porque ella consume drogas y entonces tomó un celular de una pareja amiga nuestra y la llamó a su hermana para que la vaya a buscar. Ayelén fue a la casa donde estaba nuestra hija, rompió todo, irrumpió y se la llevó pero no sabemos adónde. Ella cambia de direcciones y de celulares y con el ritmo de vida que lleva no es fácil ubicarla”, dicen los padres de la joven.

“Queremos saber por qué le otorgan la tenencia de mi hija a una hermana cuando tiene padre y madre. Fallan la fiscalía y el juez en este tema y ahora queremos respuestas porque queremos el bienestar de nuestra hija. Queremos que ella viva como cuando estaba con nosotros: colegiada, feliz, sin violencia”, dice la madre de crianza de la joven.

“No la criamos de una manera marginal. Mientras ella vivía con nosotros iba a la escuela. Pero a partir de que se junta con la hermana, empieza a tener otra vida, con otros amigos, dejó la escuela. Tiene 10 tatuajes en el cuerpo, que se los hizo sin autorización nuestra”, dicen sus padres.

“Averigüen quién es esta mujer Ayelén. Todo el barrio la conoce. Queremos que los padres no permitan que esta mujer se acerque a sus hijos porque los droga y los manda a robar. Esta mujer consintió que nuestra hija tuviera una relación con un hombre de 40 años. Nosotros estamos reclamando nuestra hija a una mujer que es altamente nociva. Esto lo hizo ella con todos sus hermanos y ahora lo hace con Maitena.”

“Esta señora la mandó en un remís a mi hija a mi casa y después vino ella con otras dos mujeres, me golpearon y me insultaron. La sacamos de acá, la pusimos a resguardo. Hoy tiene un problema de adicciones y ella tomó un celular, se contactó con su hermana, que Ayelén. “Vemos una enorme falla en la justicia. Porque Ayelén denunció a mi pareja (el padre de Maitena) por violencia de género cuando eso nunca ocurrió y ahora tenemos esta causa penal que nos impide volver a tener a nuestra hija en casa. El juez le entregó a mi hija automáticamente a su hermanastra porque ella pide estar con su hermanastra porque quiere drogarse. Está enferma”, dice la madre adoptiva de la joven y actual pareja del padre biológico.



“Maitena estuvo 12 horas detenida en una comisaría de adultos, reclamamos eso en el juzgado y nunca se comunicaron. Es más, llamé yo a la comisaría pero me dijeron que ya la habían trasladado a un lugar de acogida en La Plata y al otro día la hermanastra, Ayelén, la retiró”, cuentan sus padres.