Dos jóvenes en moto asaltaron, cortaron con el cuello de una botella y golpearon brutalmente a una adolescente de 17 años a quien le robaron el celular en Ministro Rivadavia, en un hecho que terminó con la víctima hospitalizada como consecuencia de las heridas recibidas.

El suceso ocurrió el jueves pasado cuando dos jóvenes a bordo de una motocicleta interceptaron en la calle a una menor de 17 años. Eras las 13.30 y la joven caminaba por la calle Sarcione hacia Rosas, en Ministro Rivadavia, para tomar el colectivo cuando la sorprendieron.

Ambas iban en moto. Una de ellas se bajó del vehículo y fue directamente a agredir a la joven que caminaba con el celular en su mano derecha. “La atacó directamente. Mi nena se resistió, se defendió, pero ella le tiró puntazos en el estómago. Si mi nena no se defendía la mataban”, le contó a Brown On Line el padre de la víctima, que cayó a un zanjón, se golpeó y fue asistida por los vecinos.

“Dos chicas de entre 15 y 17 años que tienen en vilo a todo el barrio. No puede ser eso. Hace poco le robaron a una chica con un cuchillo y casi la matan”, contó el hombre en referencia a Maitena (la agresora) y Julieta (la conductora de la moto). “Se drogan y salen a robar. Son el demonio esas dos chicas.”

La joven fue trasladada por un vecino a la guardia del hospital Lucio Meléndez, donde rápidamente la atendieron de las heridas que tiene en la palma de la mano derecha hasta el codo, un dedo y dos heridas cortantes en el estómago.

Un grupo de vecinos aportó imágenes de las jóvenes y surgieron muchas otros casos de víctimas que no habían realizado la denuncia policial pero había sufrido robos o intentos de robo por parte de estas jóvenes y bajo la misma modalidad. “Hay que denunciar ante la policía para que se pueda actuar. La policía no se entera de otra manera. Si no denunciamos le puede pasar a un vecino”, pide el padre de la joven asaltada.

Este lunes, el padre de la víctima se reunió con los encargados de la seguridad en el Municipio de Almirante Brown, quienes tomaron el tema con preocupación, en un encuentro realizado en el COM de Burzaco y donde hubo presencia de más vecinos afectados, entre quienes estaba otra joven que fue víctima de estas motochorras.

“Pero más allá del trabajo que se hace desde el municipio y la policía, que es muy bueno, la justicia es un problema, no una solución. Las detienen y los fiscales las sueltan porque son menores. Sería bueno que estén detenidas en algún instituto hasta la mayoría de edad”, dice el padre de la joven.

“Nos tomaron la calle los pibes. En mi barrio hay chicos de 14 o 15 años que salen a robar porque saben que entran y salen”, denuncia el vecino.