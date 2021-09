Tras la goleada por 5 a 0 ante Almagro en José Ingenieros, Brown de Adrogué recibirá mañana en su cancha a un equipo necesitado que también viene de capa caída y en un rival directo de los de Vico en la lucha por el ascenso.

Este viernes a las 15.35 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el Tricolor recibirá a Güemes de Santiago del Estero por la vigésima sexta fecha de la Zona B de la Primera Nacional y está obligado a ganar para borrar la pésima imagen que dejó en la derrota del viernes ante el otro Tricolor.

La visita llega con ocho juegos sin triunfos y una derrota 3 a 0 ante Brown de Madryn como antecedente inmediato. Ambos tienen 38 puntos, están a tres unidades de Barracas Central, el puntero de la Zona B.

Pero tienen detrás seis equipos con 36 puntos (Ferro, Defensores de Belgrano, Almagro, Morón, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y una derrota pondría al Tricolor en un tercer lote de equipos que luchan por el ascenso y lo llenaría de interrogantes. Un victoria, en cambio, lo pondría a la par del puntero.

Como siempre, Vico no dará el equipo hasta minutos antes del juego. Se sabe que no podrá contar con Matías Sanchez, ya que el ex jugador de Racing y Estudiantes de La Plata fue operado de una doble fractura en el arco cigomático derecho producto de un golpe en un entrenamiento.