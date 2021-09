Un grupo de al menos tres delincuentes le robaron sus pertenencias a un joven que iba a la escuela, en un hecho ocurrido días pasado en el barrio San José y que quedara registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda.

En el video se ve el momento exacto en que un joven camina por la calle Tierra del Fuego, entre Virrey Vértiz y Alvear, de San José, mientras que en el sentido contrario venía un carro tirado por un caballo y cargando a tres sujetos.

Cuando se aproximaron al joven uno de ellos se bajó rápidamente, lo amenazó con un cuchillo y le robó la mochila, donde el joven de 16 años tenía sus documentos, los útiles escolares, dinero y su teléfono celular.

“Le dijeron que no haga nada, que no grite y que no corra porque si no lo iban a lastimar”, narró a Brown On Line un familiar de la víctima del robo ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Según se pudo saber, no es el primer robo que cometen bajo esta modalidad, ya que algunos vecinos reportaron delitos del estilo en diferentes cuadras del barrio, con lo cual los damnificados creen que se trata de delincuentes que viven cerca de la zona de los robos.