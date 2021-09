Andrés Acuña, comerciante textil desde sus 18 años, radical, vecino de Adrogué, es el precandidato a concejal de por “Juntos-Dar El Paso”, la lista de Facundo Manes en Almirante Brown y asume su responsabilidad más importante al encabezar la boleta de los ex Cambiemos tras haber sido candidato a consejero escolar en 2007 en el distrito, en tiempos del radicalismo asociado con Roberto Lavagna.

-Dirimirán una interna en “Juntos”, ¿se sienten en un nuevo espacio?

-La política del país ha llevado a que los partidos tradicionales, como la UCR y el Justicialismo, se vuelvan un conglomerado frentista. No es lo que mamamos de chicos. Nos sentimos en el frente Juntos y estamos cómodos. Antes había en nuestro frente un partido, que era el PRO, que tomaba las decisiones, armaba las listas. Y en 2015 Macri pudo haber tenido el territorialismo del radicalismo, pero no fuimos agraciados a la hora del formar parte de aquel gobierno. Ahora tenemos otros componentes: el peronismo republicano de Emilio Monzón, el GEN de Margarita Stolbizer. Es un espacio socialdemócrata. Formamos parte de un mismo espacio con el PRO, pero reconocemos que hay matices.

-Usted tiene un reparto textil y está en la calle, ¿cómo analiza la realidad?

-Desde 2018/2019 la cosa en el país no viene nada bien, con una recesión bastante importante. Terminando el gobierno de Macri y llegado este gobierno, con la bendita pandemia, la situación se tornó muy difícil. He subsistido en mi actividad, pero hay muchos comerciantes que no han tenido la misma suerte. Ni del lado municipal, ni provincial ni nacional han descontado algún impuesto para aliviar la situación (NdeR: en abril pasado, la Municipalidad eximió a gimnasios, natatorios, complejos de deportes, locales comerciales cerrados en los shoppings y salones de eventos del pago de la tasas de seguridad e higiene, publicidad y propaganda, y ocupación de la vía pública) y Almirante Brown no está ajeno a eso, porque arrastra problemas de hace 30 años: agua potable, asfalto, calles intransitables.

-¿Qué soluciones propone para abordar esas problemáticas?

-Si nos toca llegar, vamos a entrar a un Consejo Deliberante, en el mejor de los casos, con ocho concejales, ante una mayoría abrumadora del oficialismo. El partido ha tenido proyectos en los cuales se pueden encarar las cosas de otras maneras. Vemos mucho maquillaje en los centros comerciales de Burzaco, principalmente de Adrogué y luego no se abordan situaciones de las localidades periféricas, donde hace 15 años, 20 años se ve siempre lo mismo. Se apunta a las obras en los lugares más visibles, pero se deja de lado algunos barrios donde no hay siquiera luz eléctrica y hay calles intransitables. El distrito tiene problemas y las gestiones apuntan mucho a lo que se ve más a lo que hace falta.



-Hace unos días Facundo Manes dijo que toda la clase política se debe una autocrítica seria. -Totalmente de acuerdo. Yo siempre soy autocrítico, desde el vamos. Nosotros sufrimos la Alianza con De la Rúa en 1999. Y siempre reclamé dentro del partido una autocrítica de lo que fue ese acuerdo, de juntarse solamente para ganar una elección y luego no saber qué hacer. La clase política se debe una autocrítica en un montón de cosas. Por ejemplo, en las fortunas que se gastan en publicidad o en hacer elecciones. En las PASO, por ejemplo. Recién ahora podemos competir en un espacio, pero hasta ahora las PASO no tenían sentido porque no había internas. Esto genera un montón de gastos.



-Ustedes le están dando sentido a las PASO porque dirimen hacia adentro. Son útiles.

-Sin las PASO es imposible dirimir la interna. Digo que la idea es darle sentido a las PASO, para que sea el votante que arme las listas para las elecciones generales. Pero en primarias anteriores habían sido listas cerradas y es una barbaridad utilizar las PASO de esa manera.



-Hablamos de autocrítica. ¿Lo viven en la UCR de Brown como un error haber realizado una alianza con Macri?

-No lo considero un error. En 2015 el kirchnerismo venía por todo, venía por las instituciones, por todo. Y una gestión más del kirchnerismo hubiera sido muy peligrosa. Desde ese punto de vista no estuvo mal haber apoyado a Macri. Pero no se manejó bien Macri ni el Pro con nosotros, que necesitábamos espacios de poder para componer el gobierno y no los tuvimos. Pero también te digo que el radicalismo solo, como el bipartidismo clásico se terminó. Por eso necesitaba acuerdos porque la de hoy es una política frentista. Tenemos que apuntar a acomodarnos en el Frente Juntos y tratar de ganar esta interna para de liderarlo.



-¿Se piensa más allá del 12 de septiembre o van de a poco?

-Ahora estamos concentrados en la interna con la lista encabezada por (Mariano) San Pedro en Almirante Brown. Nuestra propuesta es con candidatos que son vecinos de Almirante Brown, docentes, trabajadores, que vivimos en Almirante Brown y desarrollamos nuestra actividad acá. Digo esto porque la anterior lista de Cambiemos, cuando salían a dedo los candidatos, había candidatos que son concejales y ni siquiera vivían en el distrito y no conocían la realidad de Almirante Brown. Esta lista la formamos vecinos de Almirante Brown y queremos ver de qué manera podemos ayudar al vecino de Almirante Brown. Queremos algo distinto.