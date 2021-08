La precandidata a diputada nacional del Nuevo MÁS por la provincia de Buenos Aires recorrió este lunes Adrogué y Lomas de Zamora, donde intercambió con los transeúntes que pasaron por la peatonal Laprida en su cruce con España. Ahí charló con Brown On Line sobre los principales ejes de su campaña, hizo hincapié en la pérdida de poder adquisitivo, en la precarización laboral y amplió su idea de generar por ley un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos para todos los trabajadores.

“Los grandes dramas son el salario y la precarización laboral. Son los problemas que afectan a las trabajadoras, los trabajadores y la juventud. Estuvimos en Adrogué y en Lomas, donde recibieron muy bien nuestra propuesta de 100 mil pesos de salario mínimo, vital y móvil por ley. No se estaba hablando de esto en la campaña y logramos instalar esta discusión en la campaña. Adonde voy se acerca la gente a plantearnos que no llegan a fin de mes. Por eso es importante atacar a la riqueza concentrada para redistribuir a la masa salarial”, le dijo Castañeira a este medio.

La precandidata del Nuevo MÁS no niega la recuperación económica en la pospandemia. “No es cierto que no haya plata en la Provincia; hay pero está en pocas manos. Por eso proponemos retenciones al agro del 50 por ciento en algunos casos como el de los pooles sojeros que están teniendo ganancias récords en lo que va del siglo, porque 12 por ciento de retenciones al maíz cuando nosotros pagamos 21 por ciento de IVA es completamente desigual. Necesitamos políticas de fondo. Hay que discutir impuestos a la propiedad ociosa porque la provincia tiene graves problemas de vivienda. Tiene que haber créditos hipotecarios reales, no el UVA”.

-Hoy en día el primer empleo es precarizado, con el ejemple del reparto por aplicaciones. Hay olor a los años 90: se ven pibes en la fila de las automotrices, empleados de agencias de empleo, que son despedidos sin aviso o trabajadores que nos cuentan que pasaron por cinco fábricas en ocho meses. Es cierto que hay una reactivación económica, el problema es que se está haciendo sobre la base de una profunda precarización laboral, que carga siempre sobre los jóvenes.

-El gobierno nacional lanzó hace unas semanas un programa de empleo joven para empresas, ¿lo analizaste?

-No se necesitan programas, se necesitan leyes. Hay que derogar las leyes de flexibilización laboral del menemismo. Tiene que haber leyes de planta permanente, empezando por el Estado, que es el gran precarizador. Hay médicos monotributistas en hospitales municipales. Las leyes del menemismo, todavía vigentes, permiten esto que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de EMA, que por reclamar el ingreso al convenio que les corresponde, los despiden porque la empresa se ahorraba dos tercio del salario al tenerlos por el convenio de la construcción cuando les correspondía el de empleados eléctricos. Eso es inaceptable y está extendiéndose en la provincia.”

-¿La propuesta de 100 mil pesos como salario base correría para el ámbito público y privado?

-Por supuesto. Por ley. Hay recursos para hacerlo. Hay que recurrir a una matriz impositiva progresiva. Como hicimos con la Marea verde para conquistar el aborto legal, necesitamos una marea de trabajadores y trabajadoras para defender esa propuesta. Por eso queremos renovar la izquierda: queremos una izquierda que vincule lo que pasa en las plazas con lo que pasa en el Congreso. Argentina tiene una gran tradición de plazas, desde Las Madres de Plaza de Mayo hasta la Marea Verde, además del alto nivel de sindicalización argentina. La izquierda tiene que ser una alternativa en la Argentina.

-Hablás de renovar la izquierda y se los ve como distintas opciones electorales. El FIT no se mostró abierto ante la idea de una unidad con ustedes.

-El FIT está defraudando mucho. Hoy Nicolás Del Caño dijo en Quilmes que no era necesario un debate con el Nuevo Más y con mi persona. Es una vergüenza lo que ha dicho. Discute la derecha. Toloza Paz propuso un debate. Lo que ha hecho el FIT con la izquierda es dividir. Yo lo veo muy desgastado por falta de propuestas y por este tipo de negativa ante el debate. Si quiere venir con (Miriam) Bregman al debate, no tengo ningún problema. El miedo no tiene que paralizarte ante las necesidades políticas que en este momento tiene la izquierda en la provincia de Buenos Aires.

-¿Apuntan al voto joven en la campaña? Te lo pregunto porque veo un territorio en disputa con la derecha, al menos en los medios.

-Tenemos una plataforma natural en la juventud, porque los escuchamos y porque somos jóvenes también. La empatía no se compra, es una vivencia. Me alegra poder ofrecer una candidatura de confianza para el primer voto, de chicas a quienes me cruzo en las marchas y me saludan.

Los medios inflan a Milei y a Espert porque le dan espacio y entonces llega esta bajada de línea fascista. Los empresarios están instalando esas candidaturas. Hay un intento de proliferación de la derecha en los jóvenes, pero lo cierto es que no están en los sindicatos juveniles, no tienen militancia social, no están en los centros de estudiantes, no están en las escuelas. Se los ve en las redes y en los canales. Están intentando llenarle la cabeza a los pibes. Pero para ser rebelde hay que rebelarse contra idea de que todo se puede comprar y vender.