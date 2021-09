Actual secretario de Interior de la Nación, José Lepere es el elegido por el Frente de Todos para encabezar la lista de precandidatos a concejales en Almirante Brown. Vecino de Longchamps, asegura que “en Brown la vida que queremos es de desarrollo y oportunidades. Vivir cada vez mejor en el lugar que queremos es el deseo de los vecinos de Brown”.

Ligado al peronismo desde niño a través de su familia, es militante de La Cámpora y a sus 45 años cuenta con una larga trayectoria en la política local: fue concejal y presidente del bloque de ediles del Frente para la Victoria entre 2015 y 2019. “En Brown tengo mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis compañeras. Toda mi vida está en Brown“, asegura el precandidato.

“Tengo 45 años y toda mi vida la viví en Longchamps. Mis abuelos se instalaron en Longchamps y mis padres son de acá también. Yo nací en Almirante Brown y mamé la política desde mis padres, como un lugar de pertenencia. Participaba de las reuniones en la Unidad Básica Evita, frente a la estación de Longchamps, cuando salía de la escuela. El comercio de mi papá era un lugar donde también se discutía de política”,revela.

En 2001, plena crisis nacional, formó junto con compañeras y compañeros el Centro Cultural Del Suburbio, como un espacio de lucha, militancia y también de resistencia. “Brown tiene mucha cultura organizada: espacios, ballets, centros culturales. Eso nos identifica. Mi pueblo, Almirante Brown, tiene eso, tiene ganas de empujar actividades, de hacer festivales, de participar. Eso tenemos que defenderlo y creo que marca una pequeña diferencia a favor nuestro. Yo estoy orgulloso de lo que pasa culturalmente en Almirante Brown y eso se acompaña desde la gestión municipal”, apunta Lepere.

Además, Lepere destaca el rol central que debe tener el parque industrial de Burzaco en la recuperación económica que ya se hace notar. “Es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires”, por lo que “necesitamos más empresas, más capacidad de trabajo y eso se retroalimenta muy bien con la Universidad en Almirante Brown. Son oportunidades que hacen al desarrollo de un distrito”.

-Se lo ve muy activo en las recorridas por los barrios y las instituciones de Brown. ¿Qué ánimo percibe?

-Sabemos que mucha gente sufre todavía las consecuencias de la pandemia, pero veo ganas de transformar. Hay que aprovechar el impulso de la postpandemia para hacer lo que tenemos pendiente. Tengo mucha esperanza en que con la reactivación económica vamos a poder. Los funcionarios tenemos que representar esas ganas de transformar de los vecinos para ir logrando esos objetivos que tenemos en común, porque el sueño que tengo yo seguro que es el mismo que tienen mis vecinos, porque vivir cada vez mejor en el lugar que queremos es el deseo de la enorme mayoría de las personas que viven en Almirante Brown.

-Para vivir mejor se necesitan algunas obras grandes y para las grandes obras se necesita una articulación importante.

-La gestión municipal del intendente Mariano Cascallares ha logrado muchas obras importantes y ha tenido la gestión del intendente muchos logros en estos seis años, a pesar de que los primeros cuatro años han sido muy difíciles porque gobernaban Macri y Vidal. Es una gestión ordenada que ha conseguido materializar muchas obras pendientes. Hoy por ejemplo, el asfalto en avenida República Argentina y en avenida Espora, la importante obra en la Rotonda Los Pinos, los pasos bajo nivel que se están construyendo, por nombrar solo algunas. Podemos ver los resultados cuando una gestión municipal puede articular y trabajar en conjunto como está haciendo el Municipio con el gobierno de Axel (Kicillof) en provincia y de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) en Nación, siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinas y vecinos y también de todos los habitantes de nuestra patria porque estamos convencidos de que no puede haber un proyecto local sino tenemos un proyecto de país que nos integre a todas y todos.

-¿Cómo vive la responsabilidad de encabezar la lista de concejales en Almirante Brown?

-Asumimos el desafío político que representa cada campaña. Más teniendo en cuenta que tenemos enfrente una oposición que cambia de nombre, cambia de distrito, cambia de formato, pero no cambia de proyecto. Tenemos nosotros la alegría de integrar un proyecto político que es el del Frente de Todos y asumimos el desafío de recuperar la mística y los logros de 12 años de Néstor y Cristina, con el esfuerzo que significa dejar atrás al macrismo y sus políticas y sobre todo la pandemia. El desafío de construir la vida que queremos en el distrito que queremos, en el barrio que queremos, en cada uno de los lugares en los que damos la batalla política. Mi lucha de toda la vida es vivir mejor en Brown, no vivir mejor en otro lado.

-El ministro de Economía reperfiló la perspectiva y anunció que este año el país terminará con un crecimiento del PBI cercano al 8 por ciento, a pesar de la pospandemia y del macrismo.

-Es que este gobierno, a pesar de la pandemia y de lo que nos dejó Macri, está empezando a cambiar las cosas, para que la gente viva mejor, para recuperar su poder adquisitivo, para tener laburo. Tenemos que explicarle a los vecinos que es por acá el camino. En otro lado ya sabemos lo que que son, ya sabemos qué hacen. Nuestra vocación está en el crecimiento de nuestro distrito. Siempre sentí que lo que me ata a mi pueblo, que es Almirante Brown, es la gente: la gente que me cruzo en el almacén, pero también la gente con la que comparto, con la que me reúno, la gente con la que comparto sueños.

-Algunos sectores de la sociedad tienen cierta apatía respecto de estas elecciones tan especiales. ¿Qué le diría a esa gente?

-Le diría que hay que elegir y comprometerse con esa elección. Hay que votar y exigir, es el juego de la democracia, que es la herramienta que tenemos para construir ciudadanía. A los únicos que les sirve el descrédito político es a los poderosos; ellos no necesitan nada. Nosotros, desde el Frente de Todos, representamos un proyecto popular, que defiende los derechos de quienes menos tienen. Les diría que hay que participar. Participar es informarse, es reclamar, es discutir. Es la única forma de transformar y necesitamos transformar lo que no nos gusta. Máximo (Kirchner) decía hace unos días en un acto algo muy cierto: nuestro compromiso es con el pueblo, no es desde la televisión ni desde las redes. La política es la capacidad de transformar lo que no nos gusta. Negarse a eso es negarse a construir un destino propio, el de tu barrio, el de tu distrito, el de tu provincia. Algunos medios de comunicación potencian achicar la política, pero hacer eso es también achicar la capacidad de transformación. Uno no es eterno, lo sabemos, por eso se trata de tener un proyecto de país y en el Frente de Todos lo tenemos.