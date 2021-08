¿Quién no ha perdido algo en el tren? Araceli Etchepare compartió rápidamente la búsqueda del celular de su mamá, que lo perdió antes de bajarse en la estación Claypole este viernes a las 11 de la mañana.

“Mi vieja perdió su teléfono en el Tren Roca, se bajó en Claypole y el tren seguía hasta Bosques. Si alguien lo encuentra le pido que lo devuelva, les regalo una picada“, puso Araceli en su cuenta de Twitter, en donde apeló a la solidaridad de los usuarios de la línea férrea.

“No es un celular caro. Tiene seis años fácil. Es de marca Motorola. No tiene un valor económico grande, pero al ser una persona grande se acostumbró al uso de ese celular, tiene sus contactos, sus fotos, todo“, explica Araceli en diálogo con Brown On Line.

Mi vieja perdió su teléfono en el #TrenRoca se bajó en #Claypole y el tren seguía hasta #Bosques si alguien lo encuentra le pido que lo devuelva, les regalo una picada, para ser sinceros es muy viejo pero ella quiere ese. 🙌🏼 @TrenesArg @TrenClaypole @ComunidadTren @CosasDelRoca pic.twitter.com/FOmV99d0Et — 💚Araceli Etchepare 💚 (@Celi1810) August 20, 2021

“Somos de Villa Elisa. Se nos ocurrió lo de la picada porque tenemos un comercio. Teniendo en cuenta que el teléfono no funciona y no es muy caro, tal vez alguien se copa. Está apagado desde ese momento. Se bajó el Claypole y el tren siguió hasta Bosques“, explica Araceli.

Quienes tengan información, puede contactarse al WhatsApp 2216219022.