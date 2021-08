En la segunda jornada del juicio por el asesinato de Leonel Sotelo a manos del policía bonaerense Giuliano Armando Fattori, hubo un repentino cambio de tono tras conocerse que la fiscal Viviana Simón dijo que la versión del policía era “verosímil y lógica”, respecto del hecho ocurrido el 1 de diciembre de 2016 en Burzaco, cuando Fattori mató a Leonel e hirió a un amigo que lo acompañaba.

En esa ocasión el policía -vestido de civil- disparó 9 tiros y llegaba al debate oral acusado de homicidio en exceso de la legítima defensa, mientras la familia del joven -asistida por CORREPI- insistió en que el delito no era otro que el de “homicidio agravado” por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad con abuso de su función (art. 80 inc. 9 del Código Penal).

El policía reiteró en la audiencia del martes pasado su relato de que “dos malvivientes lo quisieron asaltar”, que “uno lo apuntó con un arma a la cabeza y disparó cuatro veces” y que él no tuvo más remedio que defenderse. Correpi dijo que “lo que no explicó es cómo logró que las balas pegaran la vuelta para herir a Leo en la espalda y a Alan en el glúteo, ni como fue que sus propios compañeros de la Bonaerense, encargados de levantar los rastros en el lugar no encontraron más que sus nueve vainas, y ninguna señal de otra arma u otros proyectiles.”

“Yo le creo a Fattori”, dijo la fiscal de juicio. “Nosotros no. No le creemos. Y las pruebas dicen otra cosa. Porque Leo tiene un disparo de costado y dos desde atrás, y Alan uno en el glúteo. Porque no hay otras armas ni otros accidentes balísticos que den mínimo sustento al cuento policial. Porque no podemos imaginar un enfrentamiento por la espalda”, dijeron desde Correpi.

A pesar de eso, la madre de Leonel, Noemí, sostuvo la acusación y pidió que se condene al policía a la pena de prisión perpetua. “Fattori mató a Leonel, pero nos agredió a todos, porque su dedo, al apretar el gatillo, pertenecía a la mano homicida del estado”, dijo la abogada de Correpi en el juicio.

Además, la Correpi pidió que se haga un llamado de atención al Ministerio de Seguridad, “porque tal como ya lo denunciamos y como el mismo imputado lo admitió cuando se lo preguntamos, sigue en servicio activo en el Comando Patrullas de Almirante Brown.”

El miércoles 25 de agosto, a las 12, el Tribunal lomense dará a conocer el veredicto.