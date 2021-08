“En breve vuelven los hinchas a las canchas. A fin de esta semana estaremos anunciándolo junto a Carla Vizzotti (ministra de Salud)”, adelantó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

De ese modo el gobierno nacional habilitará el mes que viene el retorno del público a las canchas de fútbol, en principio con un aforo del 30 por ciento pero con la idea de ir incrementando la capacidad de los estadios de primera división y el ascenso.

“En estos días vamos a definir un cronograma sobre la vuelta del público a los estadios. Estamos muy cerca y trabajando con el Ministerio de Salud para poder confirmarlo en breve. Sería para fines de septiembre o principio de octubre”, adelantó el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens.

Lammens explicó que la imposibilidad de asistencia del público a los estadios ha generado serios problemas económicos a los clubes ya que muchos socios dejaron de pagar sus cuotas al no poder ir a las canchas. “En las charlas previas se habló de un aforo de 30%”, detalló el ministro, que no definió cómo será la modalidad de regreso pero sí aclaró que será para los hinchas locales: “Eso venía siendo así y es una decisión que hoy no es prioritaria para tomar”.

Las declaraciones de Lammens están en sintonía con lo señalado días atrás por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. “Para la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre pensamos volver a analizar la situación como para ver si podemos avanzar un pasito más en esa apertura sostenida”, había afirmado la funcionaria ante la consulta sobre los espectáculos masivos.

En tanto, este martes el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que la Provincia habilitará los eventos de hasta mil personas tanto al aire libre como en espacios cerrados. “Se pueden realizar eventos sociales, culturales, artísticos, hasta mil personas en espacios abiertos y en espacios cerrados cumpliendo con un aforo del 70% de la capacidad habilitada para esos espacios, pero tomando como límite máximo siempre las mil personas, con un protocolo que vamos a estar presentando justamente como anexo a la resolución en el día de mañana”, indicó el funcionario.