El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció hoy que se comenzará a vacunar “casa por casa” en aquellos lugares del territorio donde se detectó menor porcentaje de inoculación contra la Covid-19.

“Hemos trabajado para poder tener colectivos que funcionen como vacunatorios móviles y poder adentrarnos en territorios donde estemos detectando menor porcentaje de vacunación y vacunar casa por casa”, aseveró Kreplak durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario formuló estas declaraciones en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y aseveró que mañana los móviles del Ejecutivo provincial estarán en los partidos de Tres de Febrero, San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro.

El gobierno bonaerense también anunció este martes que desde mañana regirá un horario de cierre obligatorio para las actividades nocturnas, con tope a las 3 de la mañana.

Lo anticipó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica, que compartió con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Será con un aforo máximo del 70%, con un protocolo a cumplir: al ingreso de cada evento hay que controlar síntomas y temperatura, delimitar el espacio habilitado, uso obligatorio de barbijo, distanciamiento de dos metros, ventilación cruzada en espacios cerrados, la recomendación -no obligación- de que estén vacunados quienes vayan, y la higienización permanente”, detalló Bianco y aclaró que no aplica para eventos deportivos, que todavía no están habilitados por la Nación.

además, el jefe de ministros sostuvo que “por pedido de los intendentes vamos a establecer la obligatoriedad de cierre de las actividades a las 3 de la mañana porque a ellos se les hace difícil fiscalizar, regirá desde mañana en toda la provincia”.

“Es una semana interesante porque se consolida la marcada caída en los casos y las internaciones. Hay un 81% de descenso respecto del pico, esta semana es la de menos casos en el año, se triplicó la velocidad de descenso de los casos”, marcó Kreplak.

A la vez, resaltó las cifras de la vacunación ya que 99,3% de vacunados son mayores de 60 años, el 67,5% de esquema completo para ellos; a la vez que subrayó que en el 98% de las personas aceptó la posibilidad de combinación de vacunas y destacó que se trata de una situación que brinda eficacia y seguridad.