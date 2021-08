Ochenta de las 90 estaciones del subte porteño quedarán habilitadas para funcionar desde este martes con la reapertura de otras once en este proceso paulatino que tuvo como objetivo frenar el avance del coronavirus en la Ciudad, se informó oficialmente.

Esta decisión se tomó “en el marco del plan para retomar de manera gradual y progresiva la normalidad con el objetivo de lograr una mayor fluidez en la circulación y operación de los subtes”, se agregó en la información.

Las estaciones que vuelven a funcionar hoy Piedras y Río de Janeiro (Línea A), Tronador y Echeverría (Línea B), Moreno y San Juan (Línea C), Belgrano y Catalinas (Línea E), y Córdoba e Inclán (Línea H). De este modo, las líneas C y H quedarán completamente operativas.

También indicaron que “en consonancia con el incremento de la cantidad de usuarias y usuarios que se verificó en las últimas semanas, se aumentó de 15 a 40 la cantidad de pasajeros parados que pueden viajar por coche”. Y detallaron que, actualmente, viaja entre un 25% y 30% del total de la prepandemia y este nuevo esquema permitirá responder a la demanda prevista con la vuelta a la presencialidad en las universidades y la flexibilización de actividades.

Al mismo tiempo, precisaron que siguen vigentes todos los protocolos para combatir la propagación del coronavirus y cuidar a los usuarios, trabajadores y contratistas de la red. Es así que se continúa con el refuerzo en la limpieza y desinfección de estaciones, formaciones y superficies de alto contacto, se mantienen los dispensers con alcohol en gel en todas las estaciones y se sumó señalización para cumplir con las medidas de distanciamiento entre usuarios.

Además, se opera con esquemas de horario especial para proteger a los trabajadores y, en las estaciones abiertas, se continúa implementando el control de aforo, con foco en aquellas de mayor tránsito, con un equipo destinado a controlar el ingreso de pasajeros y evitar concentraciones en andenes y formaciones.

Por último, desde el gobierno porteño recordaron que aún permanecerán cerradas las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti -línea A-, Florida y Pasteur-Amia -línea B-, Agüero y Scalabrini Ortiz -línea D- y San José, Pichincha y Varela, -línea E-.