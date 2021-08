Con una nueva caída, esta vez ante Laferrere en el Oeste, Claypole profundiza su mal momento en la Primera C, mientras San Martín de Burzaco cayó en su cancha, en juegos correspondientes a la cuarta fecha de la segunda rueda del torneo.

El Tambero, que camina por suelo espinoso en la Primera C, lleva siete juegos sin ganar y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones. El sábado perdió ante Deportivo Laferrere por 1 a 0, con un gol tempranero (a los seis minutos del primer tiempo) del cual no logró reponerse. Incluso pudo haber sido mayor la diferencia, de no haber sido por el penal fallado por el local.

Entretanto, San Martín de Burzaco perdió en su cancha por 2 a 0 ante El Porvenir y cortó así una buena racha de inicio de campeonato donde había hilvanado empates y triunfos. Esta vez el equipo de Vicentín le sacó la pelota, le manejó el juego y le ganó con holgura.

Los de Cristian Ferlauto no lograron asociar juego para abastecer a Slimmens y a Nuñez, con un Iván Leszczuk que no logró conducir al equipo, aunque tuvo arrestos, pero le faltó socios en la generación. Con poco, la visita pegó. Hubo algo del zurdo Figueroa, que hasta tuvo un tiro libre que pasó cerca, pero resultó discontinuo.

Lucas López Iglesias marcó un golazo al ángulo izquierdo del Ruso Scurnik, tras un lateral desde la derecha del ataque. Iban 33 minutos de juego. Y a los 4 minutos del segundo tiempo, la defensa de Sanma quedó mal parada en una contra, vino el pelotazo para el 10 de El Porve que encaró al Ruso y la tocó al gol.