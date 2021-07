Germán Alberto Martínez tiene 26 años y fue visto por última vez el lunes pasado en las calles Antonio Machado y Ricardo Palma, en la localidad de Villa Centenario de Lomas de Zamora.

“Él salió de mi casa el lunes 26, a las 7.30 de la mañana. Me dijo que se iba a hacer una changa y no volvió. Mi padrastro fue la última persona que lo vio. Dice que estaba con un muchacho desconocido. De ahí no sabemos más nada”, explicó Paula, la pareja del joven, en diálogo con Diario Conurbano.

“Él hacía changas en el barrio, todo el mundo lo conoce, se llevaba bien con todos. Estaba preocupado porque había bajado el trabajo y necesitaba plata. Queremos saber si está bien y dónde está”, remarcó la joven.

La familia está muy preocupada y realizó la denuncia en la Comisaría 7ma de Villa Centenario. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El joven mide alrededor de 1,75 y pesa aproximadamente 85 kilos. Es de piel trigueña, ojos Marrones oscuros, cabello corto negro. Tiene tatuaje en su pierna izquierda que dice “madre” y en su mano izquierda tatuada la letra “K”.

Para aportar información sobre su paradero comunicarse al 15-2311-5780, 15-4407-2043, 15-4048-7554. También se puede informar en la Comisaría de Villa Centenario 4242-3840 o con la DDI 4290-4184.