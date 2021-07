Efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Municipio bonaerense de Lomas de Zamora realizaron hoy un operativo en el que demolieron ocho estructuras de hormigón por riesgo de derrumbe en un predio tomado en el barrio Santa Catalina de Ingeniero Budge y detuvieron a cinco personas, informaron fuentes judiciales.

“No hubo desalojo, ordené la demolición de estructuras no habitadas por riesgo de derrumbe y evitar, así, que sigan con la construcción”, dijo a Télam el juez Federico Villena, del juzgado federal N° 1 de Lomas de Zamora.

El magistrado consideró que las construcciones en el predio localizado sobre el Camino de la Rivera Sur tenían como fin ser locales comerciales o condominios.“Los integrantes de la organización criminal que se encargó de lotear el terreno están detenidos y bajo investigación”, agregó Villena en diálogo con Télam.

Sobre los vecinos que afirmaron que fueron estafados, Villena aclaró que “en la investigación no están como víctimas; el estafado fue el Estado Nacional”. “La gente presenta pruebas, pero no está probado que ellos no sabían que el terreno era del Estado Nacional”, precisó.

Las 180 familias censadas que se encuentran en el barrio quedaron en su lugar y no fueron desalojadas. “Los terrenos, propiedad del Mercado Central, fueron cedidos al Municipio de Lomas de Zamora y la estación de bombeo y reservorio de agua para evitar inundaciones que se hará será con dinero del Estado Nacional y beneficiará a 500.000 personas”, señaló el juez.

Los detenidos -todos argentinos- están acusados de asociación ilícita, usurpación, tenencia ilegítima de arma con numeración limada, tenencia de munición y estafa.También fue detenido por “resistencia a la autoridad” un hombre de nacionalidad boliviana.

En los operativos, que comenzaron el domingo y culminaron hoy, se secuestró una “importante cantidad de dinero y automóviles de alta gama”.