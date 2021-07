Ahora sí. Tras un amague hecho hace dos años, Gastón Aguirre, ídolo de Temperley y defensor de San Martín de Burzaco, le puso fin a su carrera futbolística, hecho que anunció en su cuenta de Twitter, donde compartió fotos de niño, donde, obviamente, se lo ve jugando al fútbol.

Aguirre estaba dirigiendo las divisiones inferiores de Temperley cuando a mitad del año pasado decidió regresar a la actividad para jugar el torneo de Transición de Primera C con Sanma, pero decidió estirar los meses de estadía en la defensa del equipo de Burzaco.

Pero este martes “Tonga” -no no había estado en los últimos partidos del equipo de Ariel Perdiechizi- escribió el punto final, tan difícil de dar en los jugadores que han servido a la alta competencia. El ex Temperley, San Lorenzo, Newell’s y Olimpo de Bahía Blanca jugó 21 años.

Es el segundo jugador de San Martín de Burzaco que le pone fin a su carrera, ya que hace unos días también anunció su retiro el mediocampista Emiliano “Polaco” Giannunzio, a sus 39 años.

Temperley lo despidió afectuosamente desde sus cuentas en las redes sociales, a quien consideró “capitán de los días más felices”. “Nuestro eterno capitán anunció definitivamente su retiro del fútbol profesional”, escribió Temperley en su cuenta Twitter.