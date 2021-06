Un vecino de Glew que denunció ser estafado, estalló de furia y rompió dos autos 0 km de una concesionaria del barrio porteño de Caballito. Estuvo detenido dos días y reconoció: “Fue un impulso, no es lo correcto“.

El hecho tuvo lugar en el local de la empresa Tarabolli, ubicado en avenida Rivadavia a 6100. Tras difundirse el video y conocerse el trasfondo del hecho, desde la empresa no quisieron dar declaraciones.

Todo comenzó en 2016 cuando Jorge Gómez, de 30 años, entró en un plan de pago para adquirir un auto de la marca Fiat. Según denunció, desde la concesionaria le había dicho que cuando pagara las primeras cuatro cuotas – el 30% del valor total – le iban a entregar el vehículo, pero eso no sucedió.

En ese entonces, le aseguraron que se lo iban a dar tras el pago de la sexta cuota, pero cuando llegó el momento, le pidieron un 20% más del valor del auto.

Ante la situación, Gómez quiso cancelar el plan de pago y que le devolvieran el dinero, pero le indicaron que tenía que esperar que finalizara el plazo de las cuotas, algo que se cumplió este año.

“Me llamaron hace tres días y me dijeron: ‘Ya se cumplió el período del plan, podés pasar y se te entrega la plata: los 10 mil pesos’“, contó Gómez.

Sin embargo, según relató, al presentarse en la concesionaria Taraborelli le ofrecieron otro plan y le dijeron que no podían entregarle el dinero ese día.

“Les dije que no, que quería la plata y me dijeron que no se podía, que tenía que esperar un año más. Les dije que me llamaron, que vengo desde Glew. Las opciones eran esperar un año más o anotarme en otro plan“, explicó Gómez al dar detalles de la sucesión de hechos que derivaron en su ataque de ira.

Inmediatamente después, Gómez comenzó a destrozar los autos del lugar, como se observa en un video que se hizo viral a través de las redes sociales.

“Fue un impulso; no es lo correcto; perdí el control, rompí todo“, manifestó el hombre en declaraciones formuladas a Radio La Red.

La causa por la que Gómez fue detenido y luego liberado, quedó radicada en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 26, a cargo de Luis Alcides Arnaudo. El hombre deberá afrontar un proceso penal por daños tras romper dos autos, dos computadores y el mobiliario del lugar.