Un grupo de familiares de pacientes marchará al Sanatorio Modelo Burzaco (avenida Espora 3250) el lunes 28 de junio a las 13 para denunciar mala praxis, entre otras graves irregularidades, y pedir el cierre del centro de salud debido “al maltrato hacia los abuelos y abuelas que allí se atienden”, explicaron.

Reveca Cuenca sufrió la pérdida de su padre Saúl, internado por un derrame cerebral que “por falta de atención” derivó en un traslado pedido por la familia a una clínica de Lanús, para su operación cuando ya habían pasado tres días desde que había ingresado al Sanatorio Burzaco y sin que los profesionales de ese lugar hicieran algo para detener el sangrado, contó la joven a Brown On Line.

“Mi papá entró caminando a la clínica y lo mantenían internado sin hacer nada. Logramos que lo operaran pero la cirujana que lo intervino nos dijo que se había perdido un tiempo que hubiera significado la recuperación”, denunció a Brown On Line Reveca, quien está a la cabeza del reclamo. “Ellos provocaron el fallecimiento de mi papá por su falta de atención”.

“Hay cientos de casos de negligencia, maltrato y abandono hacia los abuelos en ese lugar. Muchas personas nos cuentan en el grupo de Facebook el caso de sus familiares y son tremendos los testimonios”, dice Cuenca.

“A mi papá lo tenían sucio y atado. Es terrible el mal trato que reciben allí los abuelos”, denuncia Reveca, que fue quien creó un grupo en Facebook para tratar de nuclear casos. A las pocas horas de abrir la fan page en esa red social, se sumaron cientos de casos contra un sanatorio sobre el que pesan cientos de reclamos desde hace años, sobre todo porque allí atienden a una gran cantidad de afiliados a PAMI.

“Nosotros hicimos la denuncia penal y la denuncia ante PAMI. Y cuando creé el grupo se sumaron cientos de personas con casos similares”, cuenta Reveca y agrega un dato clave: una vez que su padre fue operado el sanatorio de Burzaco pidió que el paciente Saúl Cuenca vuelva allí, algo que la familia no quería. “Como para ellos no era un paciente sino un cliente no lo querían perder. Hasta nos mandaron la ambulancia a Lanús. Fue un acoso constante para querer llevarse otra vez a mi papá”, denuncia Cuenca.

Reveca agrupa a 600 personas en el grupo de Facebook “Por tus abuelos, por los míos, exijo el cierre del Sanatorio Modelo de Burzaco”, que inició con el único afán de que nadie más atraviese la situación de su padre. “No quiero plata, quiero justicia. Por eso inicié una causa penal”, contó.

Quienes quieran sumarse pueden contactarse a través del Facebook: “Por tus abuelos, por los míos, exijo el cierre del Sanatorio Modelo Burzaco”.

