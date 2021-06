Aylén Romachuk, vecina de Longchamps y campeona de taekwondo, cumplió el sueño que muchos argentinos y argentinas tenían: conocer a Diego Armando Maradona. Su historia es muy emocionante. El encuentro se dio a pedido del astro del fútbol y le ofreció ayuda económica a Ayelén para que pudiera viajar a competir.

“Yo estaba cubriendo para un diario local y sabía que el Negro Enrique iba a abrir un complejo deportivo en Adrogué. Y me dijo: “venite a la cancha que está el Diego y te quiere conocer”. Y yo ahí dije “qu锓, relató Ayelén emocionada hasta las lágrimas en un programa de la Televisión Pública.

Los que conocemos a Diego sabemos que estos actos fueron habituales. Yo doy fe.



Aylen es taekwondista y colega en camino a gran relatora.



Ah y @aromachuk, ya no estás sola, somos todos los maradonianos dándote nuestro apoyo, mientras un maradoniano quede, un hincha tuyo habrá. pic.twitter.com/HjTUNMyLtJ — Rashid Ali García (@AliRashidGarcia) June 16, 2021

“Yo lo saludo y le digo “hola, Aylén Romachuk, un gusto” y él me dice “Diego Armando”“, recordó la campeona browniana, acompañada de sonrisas. “Me contaron que sos campeona de taekwondo y me dijeron que estabas en la Selección Argentina. Y en ese momento yo tenía que viajar a la Copa del Mundo en Ungría. Y me dice: “¿tenés plata? ¿vas a poder viajar?“, siguió con el relato Ayelén y se quebró en llanto.

“Uno como atleta quiere vivir con atleta. Vendía rifas, hacía de todo. Yo me preparaba sin saber si iba a poder viajar“. Ayelén contó que su contacto llegó a través de conocer al Negro Enrique, vecino browniano y compañero de Maradona en la selección, luego de hacerle una entrevista y que él se haya interesado por su trayectoria deportiva.