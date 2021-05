En el Espacio Mansión Seré de CAstelar, partido de Morón funciona por estos días un vacunatorio. “Acá hace 45 años me torturaron para matarme y hoy me vas a dar la vacuna para prolongarme la vida“, contó una enfermera que le dijo un ex detenido por el proceso militar.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, posteó en sus redes sociales el video de la TV Pública en el cual la vacunadora cuenta su experiencia.

Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza 🙌



El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones ❤ pic.twitter.com/djWijySiQ4 — Lucas Ghi (@LucasGhi) May 11, 2021

En sus declaraciones, la vacunadora explicó que “después del 24 de marzo justamente en este lugar que es significativo para Morón por la Memoria, Verdad y Justicia, el día 25, en el box 3 donde vacuno a las personas junto a mis colegas, vacuné a un señor que estuvo detenido aquí“.

No es el único caso semejante. Marta García estuvo seis meses secuestrada por la dictadura militar y fue torturada en centro clandestino El Faro, de Mar del Plata. Su esposo es Jorge Candeloro, abogado laboralista desaparecido en La Noche de las Corbatas. Según contó Juan Marco, hijo de ambos, Marta se vacunó contra el Covid en El Faro, en marzo último.