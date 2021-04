En un hecho histórico en la salud pública, se llevó adelante un trasplante hepático realizado por un equipo íntegramente compuesto por mujeres profesionales en el hospital “El Cruce” de Florencia Varela. La intervención se realizó, el pasado 17 de marzo, en pandemia a un hombre de 47 años oriundo de Avellaneda. El paciente fue dado de alta y se encuentra en muy buenas condiciones.

La vecina de Claypole María Julia de la Paz Alarcón, 46 años fue una de las que integro el equipo medico. Ella estécnica en hemoterapia, trabaja en el hospital desde hace 12 años. Es egresada de la Cruz Roja de Lomas de Zamora. “Siempre se trabajó desde el compromiso y la sororidad y buscando lo mejor para el paciente y uno siente orgullo. Alegría saber que éramos todas mujeres nos dieron el lugar que siempre nos merecimos”.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por la Dra. Magalí Chahdi Beltrame una médica cirujana que trabaja en el hospital desde hace tres años. Es médica del equipo del Dr. Juan Francisco Mattera quién la formó profesionalmente primero en el Hospital Italiano y luego en El Cruce. L

Con el correr de los días este grupo de mujeres integrado por nueve profesionales. Comprendieron que habían sido parte del primer equipo argentino de mujeres que realizaban un trasplante hepático en el Hospital El Cruce.

El camino que debieron transitar cada una de ellas no fue fácil tuvieron que convivir en un mundo dominado por los hombres que muchas veces desalentaba su vocación. Sin embargo la fuerte convicción hizo que siguieran adelante para poder convertirse en mujeres de quirófano un espacio médico vedado para las mujeres.

El equipo estuvo integrado por Magalí Chahdi Beltrame (cirujana); María Luján Del Bueno (cirujana); Lourdes Mollard (cirujana); Cintia Noelia Ungini (instrumentadora quirúrgica); Camila Soledad Ramírez (instrumentadora quirúrgica); María Eugenia Fernández (anestesióloga); Claudia Lema (técnica de rayos); Silvina Vagelli (técnica de anestesia) y María Julia de la Paz Alarcón (técnica de Hemoterapia).

Magalí Chahdi Beltrame, 38 años, médica cirujana egresada de la UBA es de Capital Federal y trabaja en el HEC desde 2018. “Mis compañeros me decían no elijas esta especialidad porque no lo vas a lograr. Cuando sos cirujana es porque te gusta sino no lo podes hacer”.

María Luján Del Bueno, 34 años médica cirujana egresada de UNLP es de La Plata y realizó la residencia de cirugía general en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero de La Plata y luego ingresó al HEC.

“Lourdes Mollard, médica egresada de la UBA es de Capital Federal. Realizó su residencia de cirugía en el sanatorio Franchín y en el 2020 ingresó al HEC. “La verdad yo recibí todo tipo de consejo hace otra subespecialización es muy machista la vas a pasar mal me decían y no te van a dar un lugar y acá estoy”.

Silvina Vagelli, 35 años es de Florencio Varela técnica de anestesia trabaja en el hospital desde hace 9 años y en los equipos de trasplantes desde hace 7 años. Es egresada del hospital Argerich. “Fue una experiencia hermosa se había generado un clima maravilloso trabajamos muy cómodas”.

Cintia Noelia Ungini, es de Berazategui, instrumentadora quirúrgica egresada de la Cruz Roja Central y trabaja en el hospital desde hace 12 años y forma parte del equipo de trasplantes desde hace 8 años. “Nos dimos cuenta en el momento que éramos todas mujeres y nos pareció muy importante y seguramente esto va a ser habitual”.

María Eugenia Fernández, 38 años es de Florencio Varela médica anestesióloga. Realicé la residencia de anestesiología del Hospital El Cruce ingresé en el 2009. Realicé una formación en trasplante hepático y soy la única mujer anestesióloga del equipo de trasplante hepático. “Fue raro que se diera esa situación y fue muy grato”

Claudia Lema, es de Quilmes técnica de rayos estudió en la UBA en la Facultad de Medicina trabaja en el hospital desde hace 9 años “ese día que ingresé al quirófano dije qué orgullo somos todas mujeres”.

Camila Soledad Ramírez, 25 años de Florencio Varela, instrumentadora quirúrgica egresada de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Comenzó en 2017 a trabajar en el hospital y rápidamente comenzó a trabajar en el equipo de trasplante hepático. “Es un orgullo y un placer haber podido hacer el primer operativo de trasplante hepático todas profesionales mujeres. Y seguramente será el primero de muchos”.