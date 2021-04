Más de 75 mil residentes de la Ciudad fueron vacunadas en la Provincia desde que comenzó la campaña. Así lo demuestra un cruce de datos realizado por el Ministerio de Salud bonaerense entre el registro de ciudadanos inmunizados e información del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que reveló que, en muchos casos, los residentes de la Capital Federal utilizaron domicilios falsos.

“Entendemos que esto tiene que ver con nuestra estrategia de tener desde el principio una campaña más abierta, de permitirle a todo el mundo preinscribirse. La Ciudad no tomó esa decisión y al día de hoy, si uno tiene 60 años y vive ahí, todavía no sabe qué va a pasar”, dijo Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense en diálogo por Página 12.

Salud de Provincia detectó personas que, teniendo domicilio en CABA, habían logrado vacunarse en distritos del Conurbano utilizando para direcciones ajenas, ya sea laborales, de familiares o de amigos. Eran 75.901 las personas inmunizadas en territorio provincial que tenían domicilio de CABA en el DNI.



“En principio decidimos no bloquearlos, no solo por los ciudadanos de la Ciudad sino también por los que tienen domicilio en otras provincias, que ya son situaciones aún más complejas. Obviamente no estimulamos esta práctica, pero si nos pusiéramos más estrictos lo único que se conseguiría es perjudicar a la gente que necesita vacunarse, y lo cierto es que las dosis las pone todas Nación. En todo caso, si se llegara a generar un desbalance, necesitaríamos que se compensen”.

Según Página 12, la mayor parte de las personas (46.496) fueron vacunadas como “mayores de 60 años”, mientras que 21.770 lo hicieron como personal de salud, ya sea de terapias intensivas o no.

Luego aparecen otros grupos prioritarios como “docentes y auxiliares de inicial, primaria y secundaria” con 3.169 inoculados, o personal de las fuerzas de seguridad con 370.