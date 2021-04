Una joven madre decidió subirse al techo de los Tribunales de Lomas de Zamora para pedir que el juez Quiroga -que le negó la atención a la madre- le restituya a uno de sus hijos de 8 años de edad. “Tuve que llegar al extremo de subirme al techo del juzgado. Estuve medio día en el techo y no me atendieron. Me trataron de loca y no me quisieron atender. A mi ya me evaluaron psicológicamente y está en el expediente esa evaluación, pero el juez no lee este expediente”.

La mujer, de nombre Mariana y residente en Cañuelas, denuncia que fue víctima de violencia de género por parte de un sujeto que tiene tres condenas por ese tema, es el padre de sus cuatro hijos, uno de los cuales fue dado en guarda a su abuela materna, que según la denuncia la madre de los chicos, los maltrata psicológicamente. La ex suegra de la mujer tomó del brazo al niño y salió corriendo con él cuando la madre fue a buscar a sus hijos a la casa de su abuela.

La mujer tiene una orden de alejamiento respecto de uno de sus hijos, tras una denuncia de su ex suegra que había dicho que la madre de los chicos quería matar a sus propios hijos. “A mí jamás me llamaron a una audiencia por esa falsa denuncia que me hace mi ex suegra”, contó la mujer en una entrevista periodística. “Y hace más de un año y medio que tengo a mis tres hijos y no maté a nadie”, dijo la mujer.

“Quiero que me devuelvan con mi mamá. Por favor, que alguien nos ayude, por favor”, llora el niño en un video difundido en Crónica TV. “Queremos volver con mi mamá, señor juez”, dice uno de los niños en otro video. La mujer denunció que lleva dos años sin ver a su hijo y que su ex marido le tiró aceite hirviendo en la cara en uno de los tantos actos de violencia por los cuales lo denunció.

Mariana recuperó a tres de sus hijos cuando pesaba sobre ella una orden de alejamiento. Forzó una puerta y recuperó a tres de sus hijos justo cuando una de sus tías, de nombre Laura, los castigaba con un cinturón. “Mi ex suegra lo tiene encerrado y cuando sale lo mandan al campo a mi hijo para que yo no lo pueda ir a buscar. Y encima lo deja a cargo de la pareja de ella, un hombre que tiene antecedentes penales y estuvo preso durante 15 años”.

