Brenda Vallejos salió de la casa de sus padres el jueves pasado, se subió a un colectivo y desde entonces no se supo más nada de ella. Tiene 19 años, vestía zapatillas blancas, jeans azul, remera negra y una mochila roja.

“La acompañé a la parada, se había peleado con el ex novio que vive enfrente a esa parada. Ella se subió al colectivo, me fui para mi casa y desde ahí no sabemos nada”, declaró su hermana al Diario Conurbano.

Brenda vive con una amiga en Monte Grande que tampoco conoce su paradero y se intentó comunicar en varias ocasiones a su celular sin éxito. Según lo relatado, alguien borró las fotos de las redes sociales que tenía la joven y no responden los mensajes.

La familia hizo la denuncia al confirmar que nadie de su círculo cercano conocía su paradero. Por el momento comentaron que la Policía aseguró estar buscándola pero la familia sostuvo que “desconocen qué están haciendo”.

Para aportar cualquier información hay que comunicarse al 11 3564-8546.