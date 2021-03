El DT de Claypole, Roque Drago, que hoy enfrenta a Boca por los 32vos de final de la Copa Argentina, resaltó que el peso de la eliminatoria lo tendrá el equipo Xeneize. Sin embargo, para Drago resulta una ventaja.

“Este partido lleva un año postergado y ya hemos hablado mucho. Venimos de ascender así que ya no tenemos esa responsabilidad. El problema lo tiene Boca. Los jugadores tienen que estar tranquilos porque no nos jugamos nada”, dijo Drago.



“Los chicos están ansiosos, eso no lo niego. Pero el peso del partido lo tiene que llevar Boca. Para nosotros lo importante es realizar un buen papel, sin importar el resultado”, consideró Drago que indicó que no modificará la manera de afrontar el cotejo. “No vamos a cambiar la forma de jugar y saldremos a buscar el gol”, aseveró el entrenador, que también destacó la necesidad de tomar algunas precauciones “para no jugar al ritmo que propone el rival. Somos conscientes de la diferencia que hay y si entramos en el golpe por golpe, nos matan”, graficó.

“El problema lo tiene Boca. Nosotros estamos tranquilos, porque la responsabilidad la tienen ellos”, expresó el técnico del Tambero que se coronó campeón en enero pasado, al ganarle la final a Liniers por 1-0. “Los jugadores tienen que estar tranquilos porque para nosotros esto es un premio extra”, dijo.

La probable formación de Claypole para enfrentar a Boca será: Tiago Libares; Ian Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz y Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo y Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. El delantero Fernando Pasquale, de 31 años y contratación de jerarquía sumada durante los últimos días, ocuparía un lugar entre los suplentes.