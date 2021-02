El monumento homenaje a los Mártires de la Masacre de Pasco, donde fallecieron 9 militantes políticos en 1975, amaneció vandalizado, lo que generó un repudio de referentes de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

Desde H.I J.O.S Provincia de Buenos Aires repudiaron “las cobardes manos que vandalizaron el monumento” y remarcaron que “estos actos atentan contra los pilares de Memoria, Verdad y Justicia. A la derecha negacionista la mueve el odio a nosotros el amor, el compromiso y la solidaridad que heredamos de nuestrxs padres y madres”.

El partido Justicialista de Lomas de Zamora consideró que “las pintadas, que fueron realizadas durante las primeras horas del martes 16 de febrero, son una muestra más de que más allá del paso de los años, el odio y el desprecio por el peronismo, sigue presente en nuestros días”.

Por su parte, la diputada nacional y vecina de Almirante Brown Maria Rosa Martinez repudió el vandalismo cometido en el Monumento a los Martires de la masacre de Pasco en Almirante Brown. “Nuestros ideales y nuestra memoria siguen intactos. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos”, escribió.

Desde el Concejo Deliberante de Lomas también manifestaron el repudio al escrache realizado: “consideramos que estas acciones atentan contra valores fundamentales de la vida democrática, tales como el respeto y la tolerancia“.

¿Qué pasó en la Masacre de Pasco?

La Masacre de Pasco ocurrió el 21 de marzo de 1975. Luego de que la policía liberara el barrio de San José, un grupo de tareas de la Triple A secuestró y asesinó a nueve militantes de la Juventud Peronista: Héctor Lencina, Héctor Flores, Aníbal Benítez, Alfredo Díaz, Eduardo Díaz, Gladys Martínez, Germán Gómez, Omar Cafferatta y Rubén Bagninia .

El raid de muerte y secuestro empezó en San José, del lado de Lomas de Zamora y terminó en un baldío de Sánchez y Santiago del Estero, del lado de Almirante Brown.