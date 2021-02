Un diariero de Lomas de Zamora fue asesinado de un tiro por el ex marido de su pareja que se bajo de un auto y lo asesinó en el puesto de diario que Enrique Omar De Vita tenía hace 20 años. Por el crimen buscan a Julio Rafael Mosevich, ex pareja de su novia con la que mantenía una relación desde hace más de cuatro años.



La mañana del viernes, Enrique envió mensajes de texto hasta las 10.25, poco después, Mosevich estacionó su Volkswagen Fox gris en la esquina, se bajó y le disparó. Los testigos escucharon cinco tiros, cuando la victima logra escapar de su puesto de diarios que había heredado de su papá, había sido alcanzado por dos de esos disparos. Si bien llegó a ser trasladado, murió al llegar al hospital.

“Durante un tiempo mantuvieron el noviazgo muy oculto, pero este hombre ya sabía. Eran del barrio. Nunca lo amenazó directamente a mi papá pero él le contó a mi hermana que tenía miedo que le hiciera algo a su ex mujer”, contó la hija de Devita.

La mujer manifestó que “mi papá tenía miedo de que él le hiciera algo a ella, pero terminó pasando todo lo contrario. Las amenazas vienen hace algunos meses, aunque yo me enteré después. Mi papá decía que él no le iba a hacer nada, lo minimizaba, uno no se espera este final”, manifestó la hija de la víctima.

Ante la posibilidad de fuga del asesino, se realizó un operativo de emergencia para interceptar al sospechoso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya que había trascendido que tenía un pasaje a Portugal, dónde vive uno de sus hijos. Esto permitió generar un alerta y confían en que el hombre permanezca en el país.

La pareja de De Vita y la ex del confiaron atacante, “está destrozada” y asustada mientras el responsable del homicidio sigue prófugo.

“Fue para hacerle daño a ella, para separarlos y lo consiguió. Necesitamos que lo busquen, que lo encuentren. Tienen que estar por acá, no pueden estar muy lejos. Lo único que pido es que lo encuentren para que mi papá descanse en paz, porque a mí no me lo van a devolver”, pidió Valentina.

La causa quedo registrado como femicidio vinculado es una figura tan repetida en casos de violencia de género que está tipificado en el Código Penal.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo de Lorenzo Latorre.