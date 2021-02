El día antes de ser asesinada, Úrsula Bahillo, de 18 años, le contó a una de sus amigas que hacía siete meses que su ex pareja Matías Ezequiel Martínez le pegaba, y que lo había mantenido en silencio por temor a recibir una represalia.

Martínez es efectivo de la bonaerense, lo que le facilitó que 18 denuncias de la joven no fueran escuchadas ni tenidas en cuenta para que su violencia continuara. “Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga“, alertó Úrsula en una conversación de Whatsapp.

Por su parte, Belén Miranda, otra joven que fue pareja de Martínez, afirmó que también fue víctima de violencia de género por parte del efectivo policial y que lo denunció en 2017.



“Ella se puso de novia con él y yo le decía que qué hacía con él. Y el jueves me mandó mensajes porque quería hablar conmigo y me dijo todo lo que estaba pasando“, indicó en diálogo con TN.

Miranda expresó, además, que Martínez habría amenazado a Úrsula con matar al padre y que también por eso tardó en contar las situaciones de violencia de género que vivió durante los últimos meses.

“Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló, cuando ella pidió auxilio la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?“, declaró Patricia, madre de la víctima de femicidio.

En Argentina, hubo 252 femicidios en 2019, último registro oficial elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.De ese total, 16 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad.

“Fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia”, explicó Patricia, aunque aclaró que el 1 de febrero, menos de un mes más tarde, Martínez violó la perimetral que le habían impuesto.

En ese momento, Patricia se dirigió nuevamente a la comisaría pero, según contó, los agentes que la recibieron desestimaron su denuncia. “Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran”, recordó.

Además, denunció que “hay varias mujeres más golpeadas por este policía“, y aseguró que está imputado tiene una causa por “violar a una nena discapacitada que hoy tiene catorce años”.

Las cuatro fuerzas de seguridad federales de Argentina (Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) tienen, desde hace 10 años, programas que incluyen protocolos de actuación cuando hay denuncias por violencia de género hacia el personal.