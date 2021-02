En el Hospital de IOMA Gabriela Carriquiriborde, en Temperley, inició la vacunación destinada a docentes y auxiliares con factores de riesgo que se inscribieron en la página de Vacunate de la provincia.

Por orden de llegada, las personas aguardaron en la carpa armada especialmente para la campaña y recibieron toda la información y explicación sobre la vacuna. Luego de recibir la primera dosis de la Vacuna contra el COVID-19, fueron acompañados a la sala de espera, en la cual luego de 30 minutos de observación ante posibles reacciones adversas se retiran.

Luego de recibir la primera dosis de la Sputnik V, Liliana, una de las docentes, profesora de geografía en Lomas de Zamora, destacó: “el procedimiento es muy sencillo. Me anoté por internet y a las semanas me llamaron. Ahora quiero invitar a mis colegas docentes a que se inscriban y vengan a colocarse la vacuna”.

Por su parte, Julián, profesor de educación física, señaló “soy persona de riesgo y apenas pude inscribirme en la página de Vacunate lo hice. Me llamaron y acá estoy. Con todos los protocolos de seguridad. La gente que me atendió super amable. Me explicaron todo. Me voy muy contento porque me siento protegido. Tenemos que contarles a los descreídos que recibir la vacuna no es sólo para cuidarnos a nosotros mismos sino también a los otros”, dijo Julián.

En ese contexto, Leonardo Verna, vicepresidente de IOMA, señaló que “nuestra meta es inmunizar en las próximas semanas a la mayor cantidad posible de docentes y personal de seguridad que se han anotado” en vacunatepba.gba.gob.ar. Asimismo remarcó que el hospital donde se desarrolla la vacunación es el “primer efector propio de IOMA, abierto en el contexto de la pandemia, donde pudimos ampliar la capacidad instalada de camas de terapia intensiva”.

Asimismo, la subsecretaria de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, Verónica Ferraris afirmó que “entre el Ministerio de Salud, IOMA y Educación venimos trabajando muy intensamente para la vacunación de docentes y auxiliares, uno de los puntos priorizados en la provincia”. En ese sentido añadió que en la medida que se reciban las dosis se van a abrir otros centros de vacunación. Además, IOMA coordinó las acciones con diferentes gremios docentes que han facilitado lugares que serán vacunatorios. Tenemos mucha expectativa que docentes y auxiliares, que tienen muchas ganas de volver a la presencialidad, vayan inscribiéndose en la web”.

Los que desean vacunarse tiene que anotarse en la página de vacunación de la provincia y desde el Plan Provincial Vacunate se contactarán al momento de la vacunación.