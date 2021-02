El grupo Padres Autoconvocados de Quilmes y zona sur, entre quienes hay vecinos del barrio San José, marcharon el martes pasado a los Tribunales quilmeños para reclamar ante las autoridades por “las desvinculaciones que generan los juzgados de Familia” con las familias paternas, explicaron.

El grupo de padres, acompañados de abuelas, abuelos, tías y tíos de niños cuyas causas de tenencia y régimen de visitas tramitan en esos tribunales, se movilizaron con pancartas que decían “No más hijos rehenes”.

No solo los padres marcharon. Algunas abuelas también hicieron sentir su reclamo con carteles que consignaban “Venimos por la lucha de conocer a nuestro nietos”. Tías de niños que no tienen contacto con sus familias paternas también marcharon: “Vengo a luchar por mi sobrina”, decía una pancarta. Incluso una niña de no más de seis años sostenía una pancarta con la frase “Quiero conocer a mi primita”.

“Marchamos para denunciar la violencia de los juzgados de Familia con las familias paternas y para denunciar las desvinculaciones que generan los jueces respecto de los padres”, contó

El caso de Juan y sus dos niños menores de edad inició el reclamo conjunto. Sus hijos fueron restituidos a la casa de la madre por el juez Pablo Ferrari, quien ordenó que los niños vuelvan a vivir a la casa donde sufrieron varios abusos sexuales de parte de un tío materno, hechos denunciados ante la justicia, que sin embargo no fueron investigados y quedaron archivados.