Mariano Pieres tiene 21 años recién cumplidos y vive en Rafael Calzada desde su infancia. El año pasado se sumó al plantel de primera división de Defensa y Justicia, el equipo de Varela que batió 3-0 a Lanús y se quedó con la Copa Sudamericana hace dos semanas. Luego de un largo camino futbolístico, Pieres, que juega de central, asegura que “el grupo está muy unido”.

Con inferiores en Banfield, Mariano fue capitán de la 5ta división del taladro que salió campeona en 2018. En 2019 se sumó a los verdes y amarillos con el sueño de integrar el grupo de primera. “Con la pandemia, entrenamos mediante Zoom y trabajamos mucho la parte física pero también otros aspectos: tuvimos clases de geografía y de historia relacionadas con el fútbol, algo que no pasa en otros clubes”.

“Hay dos referentes muy claros que son Ezequiel Unsain y Washington Camacho que hacen que el plantel dé pasos agigantados hacia adelante”, afirma Mariano y agrega que este plantel del Halcón“está haciendo historia en el club”.

#LosChicosCrecen

Primer convocatoria para los juveniles

Cannavo, Ezequiel

Chavez, Walter

Echevarria, Facundo

Pieres, Mariano

Lencina, Kevin

También primer convocatoria para

Amade, Lautaro#VamosLosPibes#VolemosJuntos#VamosDefe

“La primera convocatoria me sorprendió porque en la semana había entrenado con la Reserva. Realmente no me lo esperaba“, cuenta el joven de Calzada. “Concentré con dos compañeros más que lo hacían por primera vez y la verdad fue muy lindo“.

“Hasta que no vi el número en mi camiseta no me lo creía”, grafica Pieres. Hace pocas horas se conoció la noticia de la renuncia de Hernán Crespo, el DT que forjó el destino campeón del Halcón, y aún se desconoce quién tomará las riendas del equipo de Varela.

Para este 2021, Mariano asegura que está “definiendo su futuro profesional. No hay nada más lindo que poder trabajar de lo que a uno le gusta. Mis expectativas apuntan a poder afianzarme en el club”.