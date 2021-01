“¡No tengo nada, no me tiren!”, fue el desesperado pedido de ayuda que pudo decir un vecino de Burzaco cuando dos hombres a bordo de una moto quisieron robarle. El hecho ocurrió en las calles Podestá y Ochoa y quedó registrado en una cámara de seguridad particular el pasado lunes por la noche.

La víctima es Gabriel, un trabajador de seguridad que estaba yendo a trabajar. Corrió una cuadra para evitar que le robaran la mochila con sus pertenencias. Mientras corría, el joven gritaba pidiendo ayuda para que algún vecino o vecina saliera.

“Cuando viví eso sólo pensé en mi hija” declaró Gabriel luego del traumático intento de robo. Los vecinos salieron rápidamente y activaron la alarma vecinal. Aún se desconoce el paradero de los hombres que dispararon e intentaron robarle.